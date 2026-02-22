יום ראשון, 22.02.2026 שעה 01:55
ספורט אחר

נבחרת המזחלות הושעתה מאולימפיאדת החורף

לקראת המקצה השלישי שלה, הנבחרת ביקשה להחליף חבר צוות כשאחד מהספורטאים זייף מחלה. בוועד האולימפי ראו זאת בחומרה: "סטייה מעקרונות המשחק ההוגן"

|
נבחרת מזחלות השלג של ישראל (שחר גרוס)
נבחרת מזחלות השלג של ישראל (שחר גרוס)

נבחרת המזחלות הושעתה מאולימפיאדת החורף וסיימה את דרכה מוקדם מהצפוי - כל זאת בגלל שניסתה לבצע החלפה של ספורטאים לקראת המקצה השלישי שלה מחר (ראשון) בצורה לא תקינה.

נבחרת המזחלות ביקשה לשתף בתחרויות את המחליף ווארד פוארסה, שלא שותף בשני המקצים הראשונים שנערכו היום, אך על פי החוקה זה מותר רק אם אחד הספורטאים נפצע או חולה - ועל מנת שזה יתאפשר, אחד הספורטאים בנבחרת, בעידוד חבריו, הודיע שאינו מרגיש טוב ואף הלך לבדיקת רופא וחתם על תצהיר על מנת שהוועד האולימפי יבקש אישור החלפה.

אלא שכאן הסיפור מסתבך. לאחר שעשה זאת, הספורטאי התוודה בפני מנהלת המשלחת שעשה דבר פסול - וחייב את הוועד האולימפי בישראל לפסול את המהלך. מבחינת המשלחת, זו התנהגות שאינה הולמת ולכן היו״ר יעל ארד והמנכ״ל גילי לוסטיג לקחו החלטה אמיצה והודיעו לוועד האולימפי הבינלאומי על פסילת הנבחרת, שסיימה את דרכה.

גילי לוסטיג (חגי מיכאלי)גילי לוסטיג (חגי מיכאלי)

“בדיקה מעמיקה תיערך בשובה של הנבחרת”

מהוועד האולימפי בישראל נמסר: ״הערב, התקבל אצל ראשי המשלחת הישראלית למשחקים האולימפיים מידע, לפיו חברי נבחרת המזחלות ביקשו להחליף את אחד המשתתפים באופן בלתי ראוי שאינו עומד בסטנדרטים המצופים מספורטאים אולימפיים ואינו בהלימה לערכים האולימפיים. בשל כך התקבלה החלטה לא לאפשר לנבחרת המזחלות להשתתף בתחרות מחר. דיווח בנושא הועבר להוועד האולימפי הבינלאומי. 

“בדיקה מעמיקה תיערך בשובה של הנבחרת בתום המשחקים. ההחלטה על ההשעיה המיידית התקבלה גם על דעתם של הספורטאים עצמם. הוועד האולימפי בישראל רואה בחומרה כל סטייה מעקרונות המשחק ההוגן ולא נוכל לקבל התנהגות שאינה הולמת ואנחנו מוקיעים התנהגות כזו מכל וכל״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */