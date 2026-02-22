יום ראשון, 22.02.2026 שעה 01:16
ליגה ספרדית 25-26
6021-5425ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3537-3125אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2637-2524ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

"כשהנוסחה לא עובדת - לריאל אין מה למכור"

בתקשורת הספרדית קטלו את הבלאנקוס לאחר ההפסד 2:1 לאוססונה: "הם הגישו את המקום הראשון לברצלונה על מגש של כסף". וגם: מה אמר ארבלואה על אמבפה?

|
ויניסיוס מאוכזב (רויטרס)
ויניסיוס מאוכזב (רויטרס)

ריאל מדריד רשמה אמש (שבת) הופעה עגומה שהסתיימה בהפסד 2:1 צורב לאוססונה. ב'מארקה' לא חסכו בביקורת וקבעו כי “הקבוצה נחשפה במערומיה לאחר שארבלואה שינה חצי מחוליית ההגנה”. הכותרות הדגישו כי כאשר ה"נוסחה של אמבפה וקורטואה לא עובדת, לריאל פשוט אין מה למכור”, כשהכוכב הצרפתי הוגדר כ"רוח רפאים" על המגרש.

ב'אס' הגדירו את התוצאה כהפתעה מרעישה וציינו כי ריאל הציגה יכולת נוראית והשאירה את ויניסיוס מבודד לגמרי בחלק הקדמי. ב'מונדו דפורטיבו' הקטלוני חגגו את המעידה וקבעו כי “ריאל מדריד הפסידה והגישה את המקום הראשון בטבלה לברצלונה על מגש של כסף”.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

המאמן אלברו ארבלואה התייחס בסיום לספקות לגבי השיפוט: "ממה שראיתי, ייתכן שהייתה עבירה במהלך המקדים לשער. היו גם שני נבדלים גבוליים מאוד נגדנו. אבל בשורה התחתונה, לא עשינו משחק טוב. אנחנו חייבים לשחק הרבה יותר טוב ובאינטנסיביות גבוהה יותר. זה מה שנדרש בריאל מדריד".

“כשאנחנו חושבים שמישהו לא כשיר, אנחנו לא מסתכנים”

כשנשאל על היכולת ההתקפית, הסביר המאמן: "היה חסר לנו להניע את הכדור מהר יותר. נטינו יותר מדי לאגף שמאל והפכנו לקלים להגנה. לאף אחד לא נעים להפסיד, אבל העונה עוד ארוכה. אם אתה לא ב-100%, כל יריבה יכולה לנצח אותך כי כולם מתכוננים אלינו מצוין. יש לנו הרבה מרחב לשיפור".

ויניסיוס ואלברו ארבלואה (IMAGO)ויניסיוס ואלברו ארבלואה (IMAGO)

לגבי העומס על אמבפה, הבהיר ארבלואה: "הוא נח בסוף השבוע שעבר ולא שיחק מול סוסיאדד. כשאנחנו חושבים שמישהו לא כשיר, אנחנו לא מסתכנים. זו החלטה משותפת עם הצוות הרפואי והוא הרגיש מוכן לשחק. אנחנו צריכים את כולם כרגע".

לסיכום, שלח המאמן מסר של חוסן: "אני מקווה שההפסד לא ישפיע, כי בעוד ארבעה ימים אנחנו שוב 'משחקים על החיים שלנו'. קבוצה מראה חוזק ברגעים קשים ואסור שיתעוררו ספקות. אני מאמין בשחקנים שלי ונמשיך לעבוד כדי להוציא מהם את המיטב".

