לפני הקרב: הלוחם הטורקי תקף את אהבת השם

המפגש בין אהבת השם גורדון ליריבו הטורקי, עלי קויונצ'ו, במסגרת זירת ה-UTMA, הצליח להגיע לנקודת רתיחה עוד לפני שהשניים עלו לזירה בה אהבת השם ניצח. בטקס השקילה שנערך אמש (שישי), אירוע ה"פייס-אוף" המסורתי הידרדר במהירות לעימות פיזי אלים, שסיפק הצצה למטען הכבד שליווה את הקרב הזה.

גורדון עלה לבמה כשהוא עטוף בדגל ישראל, לקול תשואות רמות מצד הקהל המקומי שקרא בשמו ובכינויו "גולדן בוי". ברגע שהשניים נעמדו פנים אל פנים והחלו להחליף דברים, איבד קויונצ'ו את עשתונותיו, ניסה לחנוק את הישראלי ואף שלח לעברו בעיטה. המאבטחים במקום נאלצו להתערב במהירות כדי להפריד בין הניצים ולמנוע תקרית קשה יותר.

גורדון לא נשאר חייב, לקח את המיקרופון ושלח מסר חד ליריבו: ״בוא נדבר בזירה, שם אני ארסק אותך. אין לי רחמים כלפיך״. המתיחות בין השניים אינה מקרית. הלוחם הטורקי כבר הפגין עוינות במסיבת העיתונאים הקודמת כשסימן תנועה מגונה לעבר גורדון, ואף פרסם מסרים פוליטיים נגד ישראל ברשתות החברתיות בתקופה האחרונה.

אהבת השם גורדון מנצח את הטורקי!!!

בשל הרקע העוין והתקרית האלימה בשקילה, פנו בסביבת הלוחם הישראלי לשגרירות ישראל בליטא בבקשה לתגבר את האבטחה סביב האירוע. למרות הניסיונות של הטורקי לערער את שלוותו, גורדון הגיע לקרב כפייבוריט ברור וניצח בקלות כפי שהבטיח.