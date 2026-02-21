יום שבת, 21.02.2026 שעה 23:59
ספורט אחר

לפני הקרב: הלוחם הטורקי תקף את אהבת השם

עוד לפני הניצחון הגדול של הישראלי, יריבו הטורקי התעמת איתו בטקס השקילה ושלח לעברו בעיטה. הישראלי הבטיח וקיים: ״אני ארסק אותך, אין לי רחמים״

|
אהבת השם גורדון (וואן צ'מפיונשיפ)
אהבת השם גורדון (וואן צ'מפיונשיפ)

המפגש בין אהבת השם גורדון ליריבו הטורקי, עלי קויונצ'ו, במסגרת זירת ה-UTMA, הצליח להגיע לנקודת רתיחה עוד לפני שהשניים עלו לזירה בה אהבת השם ניצח. בטקס השקילה שנערך אמש (שישי), אירוע ה"פייס-אוף" המסורתי הידרדר במהירות לעימות פיזי אלים, שסיפק הצצה למטען הכבד שליווה את הקרב הזה.

גורדון עלה לבמה כשהוא עטוף בדגל ישראל, לקול תשואות רמות מצד הקהל המקומי שקרא בשמו ובכינויו "גולדן בוי". ברגע שהשניים נעמדו פנים אל פנים והחלו להחליף דברים, איבד קויונצ'ו את עשתונותיו, ניסה לחנוק את הישראלי ואף שלח לעברו בעיטה. המאבטחים במקום נאלצו להתערב במהירות כדי להפריד בין הניצים ולמנוע תקרית קשה יותר.

גורדון לא נשאר חייב, לקח את המיקרופון ושלח מסר חד ליריבו: ״בוא נדבר בזירה, שם אני ארסק אותך. אין לי רחמים כלפיך״. המתיחות בין השניים אינה מקרית. הלוחם הטורקי כבר הפגין עוינות במסיבת העיתונאים הקודמת כשסימן תנועה מגונה לעבר גורדון, ואף פרסם מסרים פוליטיים נגד ישראל ברשתות החברתיות בתקופה האחרונה.

אהבת השם גורדון מנצח את הטורקי!!!

בשל הרקע העוין והתקרית האלימה בשקילה, פנו בסביבת הלוחם הישראלי לשגרירות ישראל בליטא בבקשה לתגבר את האבטחה סביב האירוע. למרות הניסיונות של הטורקי לערער את שלוותו, גורדון הגיע לקרב כפייבוריט ברור וניצח בקלות כפי שהבטיח. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */