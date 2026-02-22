מכבי ת"א נושמת קצת אוויר: יצאנו בטוב מהיום הזה

מכבי תל אביב ניצחה אתמול (שבת) את מועדון ספורט אשדוד 2:3 במשחק שהוקדש למני לוי בעזרת תלבושות הרטרו היפות שציינו את עונת 2000/1. אחרי טקס יפה טרם פתיחת המשחק עם השחקנים הבולטים מאותה העונה כמו אבי נמני, ברוך דגו ולירן שטראובר, עברו הצהובים של רוני דיילה אל כר הדשא ושם הציגו משחק לא מספיק משכנע, שהראה שוב כי הקיץ האחרון שעבר על האלופה היה לא טוב, עם רכש לא מספיק איכותי ובעיות שלא פשוט לתקן עם מאמן שהגיע לארבעה חודשים בלבד.

ועדיין, אחרי שמשחקי אתמול הסתיימו עם הפסד ביתי של מכבי חיפה 1:0 להפועל פתח תקווה, ו-0:0 בחוץ של הפועל תל אביב מול בני סכנין, מכבי ת"א מבחינתה שיפרה עמדות במאבק על הכרטיס לאירופה ואף פתחה פער במאבק הזה, כך שהצהובים מבחינתם אמרו בסופו של דבר: "בסוף, יצאנו בטוב מכל היום הזה, אבל ברור שהיכולת שלנו לא מספיק טובה. אנחנו צריכים להשתפר ולא יכולים להשאיר כל כך הרבה שערים על הרצפה בכל משחק. החמצנו יותר מדי במקום ללכת למשחק שכולו חגיגה. מול יריבות טובות יותר נסיים בלי נקודות".

בצוות המקצועי הייתה אכזבה מהיכולת שהציגו נועם בן הרוש וקרווין אנדרדה, שלא בכדי הוחלפו במחצית על ידי דיילה. עד כה המאמן הנורבגי לא מנסה את שגיב יחזקאל בעמדת המגן הימני וכמו שהדברים נראים, עם חזרתו של מוחמד עלי קמארה לכושר משחק, ההולנדי שוב יזוז לעמדת המגן - דבר שלא עבד תחת ז'רקו לאזטיץ' העונה, אלא אם דיילה ינסה במשחק הבא את יחזקאל בעמדה הזו. "נועם וקרווין קיבלו הזדמנויות מול יפו, ריינה (רק בן הרוש) ואשדוד, אלו משחקים 'נוחים' שבהם ציפינו לראות מהם הרבה יותר וזה לא קרה", אמרו במכבי.

נועם בן הרוש עם הכדור. אכזבה מהמשחק נגד אשדוד (רדאד ג'בארה)

דיילה הגן על פרץ: “חייבים להמשיך להביא אותו לסיטואציות כאלה”

שחקן נוסף שאכזב מאוד במשחק היה איסוף סיסוקו, וגם דור פרץ, שהחמיץ ארבעה מצבים מצוינים. בסיום המשחק, דיילה נשאל על ההחמצות הרבות של פרץ והגן על קפטן הצהובים: "הייתה לו הזדמנות אחת נגד בית"ר והיו לו בסך הכל שמונה הזדמנויות כקשר בשלושת המשחקים האחרונים. נגד אשדוד היו 3 או 4 שאפשר לספור כהזדמנויות טובות, גם אמיר סהיטי היה לבד מול השוער, והיה צריך לעשות משהו שם גם כן. אבל, כל עוד אנחנו מייצרים הזדמנויות, אנחנו צריכים להיות מרוצים, ואז זה עניין של פשוט להיות מדויק ברגע האחרון.

"פרץ כבר הבקיע הרבה שערים העונה ואנחנו חייבים פשוט להמשיך להביא אותו לסיטואציות מהסוג הזה, והוא צריך להתאמן יותר על הסיומת, אולי אנחנו צריכים לעשות כמה דברים קטנים באימונים כדי להפוך אותו ליותר אפקטיבי, כי הוא היה יכול להבקיע הרבה שערים במשחקים האחרונים. זו פריבילגיה שיש שחקן שיכול לייצר כל כך הרבה הזדמנויות מהקישור ואנחנו צריכים לבנות על זה".

דור פרץ. "הוא צריך להתאמן יותר על הסיומת" (רדאד ג'בארה)

על הפציעות של אבו פרחי ויונס מלדה, ועל כך שאם לא יהיו כשירים החלוץ היחיד שנותר בסגל הוא רק אלעד מדמון, השיב הנורבגי: "כשאתה אומר ‘רק’, אני מבין שאתה אומר שיש רק אחד. אוקיי. כי הוא לא ‘רק’, הוא שחקן כדורגל טוב. אז יהיה שחקן טוב מאוד שייכנס לקבוצה אם זה יהיה המצב. נצטרך להכין אותו. אני חושב שיש לנו גם כפי שאמרת בשאלה שלך את אושר דוידה שאולי יכול לשחק שם. אני יודע שדור פרץ שיחק שם בעבר, אבל אתה יודע, זו לא העמדה העיקרית שלו. אבל אנחנו מקווים לקבל את סייד ומלדה מהר בחזרה".

סהיטי: “יש לנו איכות גדולה בקבוצה הזו”

מי שהצטיין במשחק הוא אמיר סהיטי, הרכש שהגיע בינואר וסיים עם שער ובישול. "אני חושב שאנחנו, כקבוצה, שיחקנו משחק טוב מאוד, כל הקבוצה. כמו שאמרתי שלשום, היינו חייבים לנצח את המשחק הזה. זה היה חשוב לנו, אתה יודע, פשוט לנצח את המשחק הזה. אנחנו צריכים לבדוק באסיפה כולנו ביחד כדי לראות במה אנחנו יכולים להיות טובים יותר. כשאנחנו משחקים בבית, עם קהל גדול ואווירה טובה אני חושב שאנחנו צריכים להיות יותר רגועים ולשחק את המשחק שלנו, כי יש לנו איכות גדולה בקבוצה הזו".

אמיר סהיטי "יש לנו איכות גדולה בקבוצה הזו" (רדאד ג'בארה)

על היכולת שלו אמר: "באתי לכאן כדי לתת את המיטב שלי, זה מה שרציתי לעשות כשחתמתי כאן. אני צריך להיות מרוכז בכל משחק ולא לחשוב על הקיץ. בקיץ יהיה לנו זמן לדבר עם המועדון, עם מכבי, עם המבורג, לבדוק מה הכי טוב בשבילי, מה הכי טוב למכבי ולהמבורג. אבל כמובן, אני כל כך שמח. החבר'ה כאן, הם חבר'ה כל כך טובים, אתה יודע? מקצוענים. הם יכולים להתבדח, הם יכולים לדבר, ואני מרגיש טוב מאוד".