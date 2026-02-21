אהבת השם: אני צריך להיות האלוף של הארגון

אחרי שלל “טראש טוק” לפני הקרב, אהבת השם גורדון עלה לזירה ופגש את היריב הטורקי עלי קויונצ’ו, כשבסיום שני סיבובים היריב פרש כשהוא לא יכול להמשיך, והלוחם הישראלי רשם ניצחון נוסף, כשהוא שמר על המאזן הבלתי מנוצח שלו ועלה ל-0:11.

אהבת השם אמר לאחר הניצחון: “תודה רבה לכולם. אני רוצה להקדיש את הניצחון הזה לחבר שלי דוד שהלך לעולמו לפני כמה חודשים. זה סיפור עצוב, אבל אני אומר לכולם: אם יושב לכם משהו על הלב, דברו על זה. אל תשמרו את זה עם עצמכם.

אהבת השם גורדון מנצח את הטורקי!!!

“אני צריך להיות האלוף של הארגון הזה. אני יודע שאני האחד שצריך להיות האלוף של הארגון. בפעם הקודמת ביקשתי שיביאו את הטוב ביותר, כבוד לעלי שהגיע, אבל אני אומר שוב - תביאו את ה-הכי טוב. תודה רבה לכולכם, עם ישראל אני אוהב אתכם, זה בשבילכם”.