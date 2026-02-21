יום ראשון, 22.02.2026 שעה 00:01
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

הפועל העמק חזרה לנצח עם 64:78 מול נתניה

לאחר האכזבה בחצי גמר הגביע, הקבוצה של שרון אברהמי חזרה לצד המנצח, בעיקר בזכות רבע שלישי גדול וריצת 0:13. מנקו ואדוארדס בלטו עם 16 נק' כ"א

|
ניב משגב עם הכדור (רועי כפיר)
ניב משגב עם הכדור (רועי כפיר)

אחרי ההפסד המאכזב בחצי גמר הגביע, הפועל העמק חזרה לעשות את העבודה. הקבוצה של שרון אברהמי השלימה הערב (שבת) ניצחון מול אליצור נתניה עם 64:78 במסגרת המחזור ה-17 בליגה.

העמק אמנם הצליחה לנצח בשני הרבעים הראשונים, אך המשחק לא התעלה לרמה גבוהה התקפית ושתי הקבוצות התקשו לקלוע. למרות זאת הקבוצה מהצמרת שמרה על היתרון בעיקר בזכות רפי מנקו שבלט.

במחצית השנייה הגיעה ההתפוצצות של העמק. הקבוצה נכנסה לטירוף ברבע השלישי שכלל ריצת 0:13 ורבע שהסתיים ב-10:27 בדרך ליתרון ענק שממנו כבר היה קשה לחזור. ברבע האחרון נתניה הייתה עדיפה, אך עם 41 נקודות בשלושת הרבעים הראשונים זה היה מעט מדי מאוחר מדי.

רפי מנקו וקיילר אדוארדס הצטיינו במדי המנצחת עם 16 נקודות כל אחד. הפועל העמק ממשיכה בעונה המצוינת ומתאוששת מהגביע כשהיא במאזן 4:13. נתניה נותרת עמוק בתחתית עם מאזן הפוך, 13:4.

