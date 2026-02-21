הפועל העמק חזרה לנצח עם 64:78 מול נתניה

אחרי ההפסד המאכזב בחצי גמר הגביע, הפועל העמק חזרה לעשות את העבודה. הקבוצה של שרון אברהמי השלימה הערב (שבת) ניצחון מול אליצור נתניה עם 64:78 במסגרת המחזור ה-17 בליגה.

העמק אמנם הצליחה לנצח בשני הרבעים הראשונים, אך המשחק לא התעלה לרמה גבוהה התקפית ושתי הקבוצות התקשו לקלוע. למרות זאת הקבוצה מהצמרת שמרה על היתרון בעיקר בזכות רפי מנקו שבלט.

במחצית השנייה הגיעה ההתפוצצות של העמק. הקבוצה נכנסה לטירוף ברבע השלישי שכלל ריצת 0:13 ורבע שהסתיים ב-10:27 בדרך ליתרון ענק שממנו כבר היה קשה לחזור. ברבע האחרון נתניה הייתה עדיפה, אך עם 41 נקודות בשלושת הרבעים הראשונים זה היה מעט מדי מאוחר מדי.

רפי מנקו וקיילר אדוארדס הצטיינו במדי המנצחת עם 16 נקודות כל אחד. הפועל העמק ממשיכה בעונה המצוינת ומתאוששת מהגביע כשהיא במאזן 4:13. נתניה נותרת עמוק בתחתית עם מאזן הפוך, 13:4.