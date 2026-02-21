קוק סיים את העונה ושוחרר, מעמד סגלוביץ' בסכנה

הצרות במכבי עירוני רעננה באות בצרורות. אתמול ספגה הקבוצה תבוסה ביתית קשה, 102:80, מול הפועל באר שבע/דימונה, שהשאיר אותה עמוק בתחתית, עם שלושה נצחונות בלבד מ-18 משחקים והערב הודיעה הקבוצה כי הסנטר, דרק קוק, שחתם בקבוצה לפני חודשיים על חוזה זמני

הסנטר (34, 2.06) שיחק עם רעננה בארבעה משחקים בליגה, בהם סיפק ממוצעים של 3.5 נקודות ו-4.8 ריבאונדים. קוק נפצע בשריר הארבע ראשי ולא יחזור לשחק עוד העונה ולכן הקבוצה לא חידשה את חוזהו ושחררה אותו

כעת יחפשו ברעננה מחליף לקוק בעמדות הפנים. הקבוצה בוחנת את צירופו של כארם משעור. בנוסף בעקבות התוצאות התערער מעמדו של המאמן, שי סגלוביץ' ולא מן הנמנע שבימים הקרובים יעשה זעזוע על הקווים.