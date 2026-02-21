מתנה ליום ההולדת: פגולה זכתה בטורניר דובאי

ג'סיקה פגולה יכולה לחייך בפה מלא. הטניסאית האמריקאית, המדורגת רביעית בטורניר, זכתה היום (שבת) בתואר היוקרתי של אליפות דובאי בטניס (WTA 1000), לאחר שהציגה עליונות ברורה במשחק הגמר מול אלינה סביטולינה האוקראינית עם ניצחון בשתי מערכות, 2:6, 4:6.

עבור פגולה, מדובר בשבירת מחסום מנטלי משמעותי. לאחר רצף של שבע הופעות בחצאי גמר ללא זכייה בתואר, האמריקאית הצליחה סוף סוף ללכת עד הסוף ולהניף את הגביע הראשון שלה לעונת 2026. זהו תואר היחידים העשירי בקריירה של פגולה והרביעי בקטגוריית ה-WTA 1000 היוקרתית.

ג'סיקה פגולה מניפה את הגביע וחוגגת זכייה. (רויטרס)

הגמר עצמו, שנמשך קצת מעל 70 דקות, היה בשליטה של פגולה מהרגע הראשון. סביטולינה (מדורגת 6), שהגיעה למעמד לאחר קרב מרתוני של שלוש שעות מול קוקו גוף בחצי הגמר, נראתה תשושה ולא הצליחה להתמודד עם האינטנסיביות של יריבתה. פגולה פתחה בסערה, זכתה ב-10 נקודות רצופות בפתיחת המשחק ועלתה ליתרון 0:3 מהיר. למרות ניסיון קאמבק קצר של האוקראינית, פגולה סגרה את המערכה הראשונה תוך 34 דקות בלבד.

במערכה השנייה סביטולינה ניסתה להילחם והצליחה להציל נקודות שבירה, אך פגולה שמרה על קור רוח, השיגה את השבירה המכרעת ל-2:3 ולא הביטה לאחור עד לנקודת המשחק, אותה סיימה עם אייס מרשים. הניצחון שיפר את המאזן של פגולה מול סביטולינה ל-3:6 במפגשים ביניהן.

הזכייה בדובאי מגיעה בתזמון מושלם עבור פגולה, שתחגוג את יום הולדתה ה-32 ביום שלישי הקרוב. "לא יכולתי לבקש מתנת יום הולדת טובה יותר", אמרה האלופה הטרייה בסיום. "אני גאה בעצמי מאוד. הייתי צריכה לשחק ברמה גבוהה מאוד וזה היה נהדר. הרגשתי משוחררת מנטלית היום".

ג'סיקה פגולה חוגגת עם הגביע לאחר הניצחון. (רויטרס)

הדרך של פגולה לתואר הייתה מרשימה במיוחד, כאשר במהלך השבוע היא גברה על ארבע שחקניות מהטופ-20 בעולם, הישג שרשמה בעבר רק פעם אחת (בגמר ה-WTA של 2023). בדרך לגמר היא חלפה על פני איבה יוביץ', קלרה טאוסון ואמנדה אניסימובה. פגולה הפכה לאמריקאית השלישית בלבד בהיסטוריה שזוכה בטורניר דובאי, כשהיא מצטרפת לרשימה אקסקלוסיבית הכוללת את לינדזי דבנפורט וונוס וויליאמס.

מן העבר השני, למרות ההפסד בגמר, סביטולינה יכולה להתנחם בשבוע מוצלח שכלל ניצחונות קשים בשלוש מערכות על יריבות בכירות, במה שהיה הגמר היוקרתי ביותר אליו הגיעה מזה מספר שנים.