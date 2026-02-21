מיכאלה משה סיימה רביעית באליפות אירופה

מיכאלה משה המשיכה באליפות אירופה ההיסטורית של נבחרת ישראל בקשתות כשסיימה במקום הרביעי, אחרי שנכנעה ללורוניקה מרצ’נקו האוקראינית 6:4 כשהפכה לישראלית הראשונה אי פעם שמגיעה לשלב הזה באליפות.

הקרב בחמש מערכות היה מאוזן ומתיש. האוקראינית עלתה ליתרון ראשונה לאחר ירי מושלם וניצחון בסט הראשון ומשה השיבה עם ניצחון בסט השני. בסט השלישי ירתה האוקראינית חץ ראשון על הקו בין התשע והעשר, החץ נספר כ-10 על הקו, ונתן לה יתרון במערכה שממנו לא חזרה משה ו- 4:2 במערכות.

בסט הרביעי הצליחה משה לכפות שוויון, אך בסט החמישי האוקראינית נדרשה לתיקו בלבד על מנת לנצח. התעלות של משה, שירתה שלוש פעמים למרכז המטרה, לא הספיקה, כיוון שהאוקראינית ירתה גם היא מושלם וניצחה בתחרות.

הישגים היסטוריים באליפות שהסתיימה עם שתי מדליות ראשונות

האליפות האירופית בפלובדיב תיזכר כאבן דרך בקשתות הישראלית. נבחרת ישראל חוזרת הביתה עם שתי מדליות זהב ותארי אלופי אירופה: הזהב הקבוצתי בריקרב גברים, שבו זכו רועי דרור, איתי שני וניב פרנקל, והזהב בזוגות המעורבים של רועי דרור ומיכאלה משה, שני הישגים ראשונים מסוגם בהיסטוריה.

רועי דרור, מיכאלה משה והמאמן הלאומי ריצ'רד פריסטמן (איגוד הקשתות)

בנוסף, שמאי ימרום שבר את שיא ישראל בקומפאונד עם 598 נקודות, רועי דרור נעצר ברבע הגמר בתחרות האישית, הצמד של שמאי ימרום וקסניה חודורקובסק סיים חמישי בזוגות המעורבים קומפאונד בהפרש נקודה אחת בלבד ממאבק על מדליה, ונבחרת הגברים עד גיל 21: יואב גודוביץ', הראל מור ואורי רוזמרין ברלד סיימה חמישית.

גיא מצקין, מנכ"ל איגוד הקשתות אמר: "הצגנו בתחרות הזו עומק יוצא דופן, החל מהנוער ועד הבוגרים. מדליות זהב, דווקא בתקופה הלחוצה הזו, הן משב של תקווה ואני מקווה שנתנו למדינה סיבות לגאווה. היעדים שלנו שאפתניים, מדליה במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס ונבחרת אחת לפחות שם, ויש לנו שנה לעבוד על מנת להגיע לתחרויות הקריטריון מוכנים".

ריצ'רד פריסטמן, מאמן נבחרת ישראל: "אני מאוד גאה בקבוצה שלי השבוע בבולגריה. שתי מדליות זהב ומקום רביעי מראים שכל העבודה הקשה שלנו מניבה תוצאות מצוינות. הקשתים הישראלים מתבגרים כמתחרים בינלאומיים, והקשתים החדשים יותר צברו ניסיון יקר ערך לעתיד. כבר עכשיו המחשבות שלנו עוברות לעונת החוץ. מצפה לנו עונה בינלאומית מרגשת בריקרב, קומפאונד, בוגרים ונוער".