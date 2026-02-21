יום שבת, 21.02.2026 שעה 23:56
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בין אירופה למשבר: לאן הולכת העונה של חיפה?

אחרי ההפסד של הירוקים מול הפועל פתח תקווה, פודקאסט מכבי חיפה עם חדשות ו-ויכוח לגבי עתידו של ברק בכר. וגם: ההחמצות, השיפוט והפציעות החדשות

|
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

הפועל פתח תקווה ניצחה את מכבי חיפה שחוזרת כמה צעדים אחורה וייתכן שתסיים את העונה בלי הכרטיס לאירופה. ההופעה של הירוקים שוב מציתה את הדיון על עתידו של ברק בכר - ופודקאסט מכבי חיפה ב-ONE בוויכוח סוער על ההחלטה שצריכה לקבל הנהלת הקבוצה.

אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב מנתחים את מצבו של בכר בחיפה: תמונת המצב לקראת הפלייאוף, המטרה עליה הצהיר המאמן, הקבוצה שקיבל והשתנתה ב-180 מעלות, המאזן של המאמן, הפציעות והמחשבה לגבי השינויים בצוות המקצועי והצוות הרפואי בקיץ, מה לא אוהבים בהנהלה והאם הסיכויים שבכר יישאר נוטים לטובתו כרגע?

כמו כן, סיכמנו את המשחק: ההחמצות, השיפוט, הטעות של ליסאב עיסאת, הקישור הרך, נבות רטנר, הפציעות החדשות, היכולת של מנואל בנסון, וההחלטה לקראת משחקה של קבוצת הנוער מול אתלטיקו מדריד בליגת האלופות. האזינו לפודקאסט.

נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
