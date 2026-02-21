בין אירופה למשבר: לאן הולכת העונה של חיפה?

הפועל פתח תקווה ניצחה את מכבי חיפה שחוזרת כמה צעדים אחורה וייתכן שתסיים את העונה בלי הכרטיס לאירופה. ההופעה של הירוקים שוב מציתה את הדיון על עתידו של ברק בכר - ופודקאסט מכבי חיפה ב-ONE בוויכוח סוער על ההחלטה שצריכה לקבל הנהלת הקבוצה.

אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב מנתחים את מצבו של בכר בחיפה: תמונת המצב לקראת הפלייאוף, המטרה עליה הצהיר המאמן, הקבוצה שקיבל והשתנתה ב-180 מעלות, המאזן של המאמן, הפציעות והמחשבה לגבי השינויים בצוות המקצועי והצוות הרפואי בקיץ, מה לא אוהבים בהנהלה והאם הסיכויים שבכר יישאר נוטים לטובתו כרגע?

כמו כן, סיכמנו את המשחק: ההחמצות, השיפוט, הטעות של ליסאב עיסאת, הקישור הרך, נבות רטנר, הפציעות החדשות, היכולת של מנואל בנסון, וההחלטה לקראת משחקה של קבוצת הנוער מול אתלטיקו מדריד בליגת האלופות. האזינו לפודקאסט.