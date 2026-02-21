ברדה: אני חושב שייצרנו הרבה מצבים כדי לכבוש

הרצף הנהדר של הפועל תל אביב נעצר הערב (שבת) בדוחא, כשהאדומים סיימו ב-0:0 עם בני סכנין שאצלה יוסי אבוקסיס ערך את ההופעה המחודשת על הקווים, זאת במסגרת המחזור ה-24 בליגת העל. בנוסף לתוצאה, גם פלקאו הורחק בתוספת הזמן ויחמיץ את ההתמודדות מול מכבי חיפה בשבוע הבא.

מאמן הפועל, אליניב ברדה, דיבר בסיום: “ידענו שזה סוג המשחק שמצפה לנו. ידענו שנצטרך לייצר הרבה בחלק הקדמי ואני חושב שייצרנו מספיק. כשאתה לא מבקיע משחקים כאלה גם יכולים להתהפך עליך, אז ידענו לשמור על ה-0:0 הזה. הכנסנו את כל הכלים, בדרך כלל זה הצליח, היום קצת פחות”.

על ההכנה למשחק: “לא קל להתכונן למשחק כזה כי אתה לא יודע מה תקבל מהיריבה. התכוננו גם ליוסי, גם באופן אישי לשחקנים של סכנין. אני חושב שבאנו טוב, אבל לא ידענו לשים את הכדור ברשת”.

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (שחר גרוס)

על רצף חמשת הניצחונות שנקטע והאדום של פלקאו: “אני חושב שהאדום של פלקאו היה מאוד קל, זה דקה 97. אני לא ראיתי עדיין בטלוויזיה, לי זה היה נראה נורא רך. אפשר להבין, יש לנו סגל גדול, נצטרך לבוא למכבי חיפה בלי פלקאו. צריך גם לראות מה קורה עם דורון ליידנר”.

על המשחק מול מכבי חיפה: “אנחנו צריכים להתרכז בעצמנו, רק סיימנו משחק, בהמשך השבוע בטח שנתכונן”.

“לא זוכר דבר כמו הקהל שלנו, אנחנו מרגישים את התמיכה”

בלם הפועל תל אביב, טל ארצ’ל התייחס להופעה: “יכולנו לצאת עם ניצחון וגם עשינו. היה חסר את הגול”.

טל ארצ'ל (רדאד ג'בארה)

על היכולת הנוכחית הטובה שלו: “כל פעם כשאני על המגרש אני מנסה לעשות את ההכי טוב בכל דקה שיתנו לי. הייתה תקופה קשה, כמו כל ספורטאי שעובר עליות וירידות. אני שמח שההזדמנות הגיעה, מן הסתם לא הייתי רוצה שהוא ייפצע, אבל כן אני שמח”.

על המפגש מול מכבי חיפה: “אנחנו לא מסתכלים רחוק, אנחנו באים ממשחק למשחק, לנסות לנצח בכל מגרש. קצת חבל שהיום לא הצלחנו, אבל ננסה לעשות את זה בבלומפילד עם הקהל שלנו. לא זוכר דבר כמוהם, אנחנו מרגישים את התמיכה”.

“אחרי הניצחון של הפועל פתח תקווה ירד לי האוויר”

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

גם מאמנה החדש של בני סכנין, יוסי אבוקסיס, התייחס לבכורה שלו: ”חוץ מהתוצאה, אי אפשר לקחת כלום. זה לא היה כדורגל איכותי שלנו. בני סכנין עברה תקופה לא נעימה מכל הבחינות. השחקנים חסרי ביטחון מהתקופה האחרונה. חוץ מהתוצאה היינו מאוד טקטיים, לא היינו טובים עם הכדור, אבל תוצאה לא רעה בכלל. ברגע שהפועל פתח תקווה ניצחה לפני המשחק קצת ירד לי האוויר. תיקו זו תוצאה טובה, צריך להישאר בליגה”.

על הזמן הקצר שלו במועדון לעומת הציפיות: “היו שני אימונים, תרגלתי מערך שהיה קבוע אצל שרון מימר שעשה עבודה טובה מאוד. התחלנו את המשחק נורא ואיום, שינינו מערך והתייצבנו גם עם הכדור וגם הגנתית. אני חושב שלא הצלחתי יותר מדי. יש פה זרים שאני כמעט ולא מכיר, כי זרים שהגיעו לא הספיקו לשחק. אני לומד את הקבוצה, קשה מאוד ביומיים, אבל בסך הכל התוצאה היא טובה. אני מצפה ליכולת טובה יותר עם הכדור, אני חושב שעם יכולת קצת יותר טובה, היינו יכולים לנצח את המשחק”.

נעם כהן חוגג. הניצחון של הפועל פתח תקווה הוריד לאבוקסיס את האוויר (עמרי שטיין)

על ההבדל בין המשחק הנוכחי להפסד למכבי חיפה: “צריך להבטיח את ההישארות, לאסוף נקודות. הנקודה היא חשובה, הסיכויים שלנו ירדו וצריך לחשוב על מטרה אחרת. עכשיו יהיה לנו קצת יותר זמן לעבוד על דברים ואני מקווה שגם ניראה יותר טוב”.

על ההגעה שלו לדוחא: “הייתי פה לפני עשר שנים כמעט, היה לי טוב. ברגע שפונים אלייך, כמובן קבוצה שהיה לי בה טוב, אז כמובן שאני מגיע”.