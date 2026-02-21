הפועל פ"ת תלויה בעצמה, ק"ש ברחה בתחתית

שבת נוספת של כדורגל ישראלי מאחורינו עם המחזור ה-24 בליגת העל. נותרו שני מקומות עדיין בפלייאוף העליון אחרי שמכבי חיפה הפסידה 1:0 להפועל פתח תקווה, שמצידה עשתה צעד נוסף בדרך להבטחת המקום שלה בין שש הראשונות ותלויה בעצמה. הירוקים זקוקים לנקודה בלבד או להפסד של מכבי נתניה מול בית”ר ירושלים.

הפועל תל אביב חזרה מדוחא עם נקודה אחרי 0:0 עם בני סכנין, ששמרה על סיכוי תיאורטי לסיים בעצמה בחלק העליון של הטבלה עם שש נקודות בינה לבין המלאבסים. במשחק המוקדם, מכבי תל אביב גברה 2:3 על מ.ס אשדוד.

בתחתית, עירוני קריית שמונה צלחה מבחן חשוב כשניצחה 0:1 את הפועל ירושלים, כשבני ריינה האחרונה העמיקה את הצרות שלה עוד יותר כשהפסידה 2:1 לעירוני טבריה.

שחקני עירוני טבריה מאושרים (חג'אג' רחאל)

טבלת ליגת העל

מקום 1: הפועל באר שבע – 23 מחזורים, 54 נקודות (+31)

מקום 2: בית”ר ירושלים – 23 מחזורים, 48 נקודות (+23)

מקום 3: מכבי תל אביב – 24 מחזורים, 46 נקודות (+22)

מקום 4: הפועל תל אביב – 24 מחזורים, 45 נקודות (+18)

מקום 5: מכבי חיפה – 24 מחזורים, 39 נקודות (+21)

מקום 6: הפועל פתח תקווה – 24 מחזורים, 35 נקודות (+5)

מקום 7: מכבי נתניה – 23 מחזורים, 31 נקודות (-5)

מקום 8: בני סכנין – 24 מחזורים, 29 נקודות (-8)

מקום 9: עירוני טבריה – 24 מחזורים, 26 נקודות (-19)

מקום 10: עירוני קריית שמונה – 24 מחזורים, 24 נקודות (-8)

מקום 11: הפועל חיפה – 23 מחזורים, 23 נקודות (-10)

מקום 12: מ.ס אשדוד – 24 מחזורים, 23 נקודות (-17)

מקום 13: הפועל ירושלים – 24 מחזורים, 20 נקודות (-13)

מקום 14: בני ריינה – 24 מחזורים, 11 נקודות (-40)