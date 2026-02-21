יום שבת, 21.02.2026 שעה 21:55
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל פ"ת תלויה בעצמה, ק"ש ברחה בתחתית

המלאבסים השיגו 0:1 חשוב על מכבי חיפה במאבק על הפלייאוף העליון, הצפוניים התרחקו מירידת ליגה עם תוצאה דומה מול הפועל י-ם. תמונת מצב בליגת העל

אריאל שרצקי, ארתור מירניאן ונעם כהן (צלמי ONE)
אריאל שרצקי, ארתור מירניאן ונעם כהן (צלמי ONE)

שבת נוספת של כדורגל ישראלי מאחורינו עם המחזור ה-24 בליגת העל. נותרו שני מקומות עדיין בפלייאוף העליון אחרי שמכבי חיפה הפסידה 1:0 להפועל פתח תקווה, שמצידה עשתה צעד נוסף בדרך להבטחת המקום שלה בין שש הראשונות ותלויה בעצמה. הירוקים זקוקים לנקודה בלבד או להפסד של מכבי נתניה מול בית”ר ירושלים.

הפועל תל אביב חזרה מדוחא עם נקודה אחרי 0:0 עם בני סכנין, ששמרה על סיכוי תיאורטי לסיים בעצמה בחלק העליון של הטבלה עם שש נקודות בינה לבין המלאבסים. במשחק המוקדם, מכבי תל אביב גברה 2:3 על מ.ס אשדוד.

בתחתית, עירוני קריית שמונה צלחה מבחן חשוב כשניצחה 0:1 את הפועל ירושלים, כשבני ריינה האחרונה העמיקה את הצרות שלה עוד יותר כשהפסידה 2:1 לעירוני טבריה.

שחקני עירוני טבריה מאושרים (חג'אג' רחאל)

טבלת ליגת העל

מקום 1: הפועל באר שבע – 23 מחזורים, 54 נקודות (+31)
מקום 2: בית”ר ירושלים – 23 מחזורים, 48 נקודות (+23)
מקום 3: מכבי תל אביב – 24 מחזורים, 46 נקודות (+22)
מקום 4: הפועל תל אביב – 24 מחזורים, 45 נקודות (+18)
מקום 5: מכבי חיפה – 24 מחזורים, 39 נקודות (+21)
מקום 6: הפועל פתח תקווה – 24 מחזורים, 35 נקודות (+5)
מקום 7: מכבי נתניה – 23 מחזורים, 31 נקודות (-5)
מקום 8: בני סכנין – 24 מחזורים, 29 נקודות (-8)
מקום 9: עירוני טבריה – 24 מחזורים, 26 נקודות (-19)
מקום 10: עירוני קריית שמונה – 24 מחזורים, 24 נקודות (-8)
מקום 11: הפועל חיפה – 23 מחזורים, 23 נקודות (-10)
מקום 12: מ.ס אשדוד – 24 מחזורים, 23 נקודות (-17)
מקום 13: הפועל ירושלים – 24 מחזורים, 20 נקודות (-13)
מקום 14: בני ריינה – 24 מחזורים, 11 נקודות (-40)

