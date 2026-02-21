יום שבת, 21.02.2026 שעה 21:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

58,568 אוהדים ואוהדות הגיעו השבת למגרשים

לא רק על הדשא, גם חגיגת כדורגל ביציעים: המחזור הנוכחי בליגת העל שסיפק 5 משחקים מעניינים הביא גם לא מעט קהל, כולל הרבה ילדים בשעות המוקדמות

|
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

עם מזג אוויר נוח ונעים, לא מעט אוהדי כדורגל הגיעו היום (שבת) למגרשי הכדורגל השונים בליגת העל, ובעיקר לבלומפילד למשחק של מכבי תל אביב מול אשדוד (2:3 לאלופה), ולסמי עופר למפגש בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, שחגגה 0:1 יקר בסיום 90 דקות.

בסך הכל הגיעו היום למגרשים השונים, לחמשת המשחקים שהתקיימו במסגרת המחזור ה-24, לא פחות מ-58,568 צופים וצופות, וגם לא מעט ילדים ביניהם, בעיקר כמובן בזכות שעות המשחק המוקדמות בבלומפילד (15:00) ובסמי עופר (17:30).

קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לסמי עופר (עמרי שטיין)קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לסמי עופר (עמרי שטיין)
קהל אוהדי הפועל פתח תקווה הצפין לחיפה (עמרי שטיין)קהל אוהדי הפועל פתח תקווה הצפין לחיפה (עמרי שטיין)
קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לסמי עופר (עמרי שטיין)קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לסמי עופר (עמרי שטיין)

4,167 פקדו את אצטדיון דוחא במפגש בין סכנין המקומית להפועל ת”א, כש-430 בלבד הגיעו למשחק בין טבריה לריינה. במשחק של האלופה היו 24,413 אוהדים, ובסמי עופר – 27,120. במשחק החמישי בטדי בין הפועל ירושלים לעירוני קריית שמונה היו 2,438 צופים.

קהל עירוני טבריה (חגקהל עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)

עוד שני משחקי גדושי קהל מחכים בהמשך המחזור

המחזור הנוכחי ימשיך עם לא מעט קהל גם בשני המשחקים שיסגרו אותו, לקראת הפלייאוף המתקרב – מחר ב-20:15 הפועל באר שבע מול הפועל חיפה בטוטו טרנר, וביום שני (20:30), בית”ר ירושלים שתתארח בנתניה מול מכבי המקומית באצטדיון “מרים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */