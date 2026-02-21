58,568 אוהדים ואוהדות הגיעו השבת למגרשים

עם מזג אוויר נוח ונעים, לא מעט אוהדי כדורגל הגיעו היום (שבת) למגרשי הכדורגל השונים בליגת העל, ובעיקר לבלומפילד למשחק של מכבי תל אביב מול אשדוד (2:3 לאלופה), ולסמי עופר למפגש בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, שחגגה 0:1 יקר בסיום 90 דקות.

בסך הכל הגיעו היום למגרשים השונים, לחמשת המשחקים שהתקיימו במסגרת המחזור ה-24, לא פחות מ-58,568 צופים וצופות, וגם לא מעט ילדים ביניהם, בעיקר כמובן בזכות שעות המשחק המוקדמות בבלומפילד (15:00) ובסמי עופר (17:30).

קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לסמי עופר (עמרי שטיין)

קהל אוהדי הפועל פתח תקווה הצפין לחיפה (עמרי שטיין)

4,167 פקדו את אצטדיון דוחא במפגש בין סכנין המקומית להפועל ת”א, כש-430 בלבד הגיעו למשחק בין טבריה לריינה. במשחק של האלופה היו 24,413 אוהדים, ובסמי עופר – 27,120. במשחק החמישי בטדי בין הפועל ירושלים לעירוני קריית שמונה היו 2,438 צופים.

קהל עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)

עוד שני משחקי גדושי קהל מחכים בהמשך המחזור

המחזור הנוכחי ימשיך עם לא מעט קהל גם בשני המשחקים שיסגרו אותו, לקראת הפלייאוף המתקרב – מחר ב-20:15 הפועל באר שבע מול הפועל חיפה בטוטו טרנר, וביום שני (20:30), בית”ר ירושלים שתתארח בנתניה מול מכבי המקומית באצטדיון “מרים”.