יום שבת, 21.02.2026 שעה 23:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

אריאל דורה השאיר את מכבי חיפה מושלמת

המחזור ה-23 בליגת נערים ב' - על: הקבוצה של אליעזר בן אהרון שמרה על המקום הראשון עם 0:1 מול הפועל פ"ת. מכבי ת"א הרשימה עם 1:5 מול מכבי נתניה

שחקני מכבי חיפה נערים ב' חוגגים (ג'ו הירש, מכבי חיפה)
משחקי הפלייאוף העליון בליגת נערים ב’ - על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2010, התקיימו להם היום (שבת) במלואם. המחזור ה-23 סיפק ניצחונות מצד מכבי חיפה, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, לצד 1:1 בין הפועל חדרה והפועל רעננה. על משחקי המחזור ה-24 בפלייאוף התחתון אפשר לקרוא כאן, בכתבתו של אורי שמיר.

מכבי חיפה – הפועל פתח תקווה 0:1

ניצחון 17 העונה לחבורה של אליעזר בן אהרון, בזכות שער בודד של אריאל דורה בדקה ה-40 להתמודדות. מדובר בשער ליגה 18 העונה לדורה, מלך שערי הקבוצה הצעירה. הפועל פתח תקווה הייתה לא רעה, אבל זה לא הספיק לה מול האיתנות של הירוקים מהכרמל, ששומרים על ראש הטבלה, בלא הפסדים. הפסד 11 העונה להפועל פתח תקווה.

שחקני מכבי חיפה נערים בשחקני מכבי חיפה נערים ב' (ג'ו הירש, מכבי חיפה)

מכבי תל אביב – מכבי נתניה 1:5

שחקניו של יהונתן סופר עם ניצחון 16 העונה בליגה. מנגד, ההפסד השמיני העונה של בני לם וחבורתו קבע כי נתניה סופגת מעל ל-30 שערים לעת עתה. מלבד השוער, איתי סלע, יהונתן סופר השתמש בכל שחקניו על הספסל בהתמודדות. תומר דבח, עמית יהייס, לירז יונטנוב, מוחמד אגבאריה ועידן סיסאי הבקיעו למארחת, הלל קוז’וק איזן זמנית לנתניה.

שחקני הפועל תל אביב נערים בשחקני הפועל תל אביב נערים ב' (באדיבות המועדון)

מכבי פתח תקווה – הפועל תל אביב 1:0

שער בודד בדקה השמינית קבע את תוצאת המשחק. מכבי פתח תקווה ניסתה להתחיל להניע כדור על יד הרחבה שלה, אלא שאיבוד כדור הביא את עידן סלמן להתקדם באין מפריע לעבר שערו של יואב ריבק, ובבעיטה לא חזקה לפינה השמאלית, מצא את ידיו של השוער, שהדף בדיוק לעברו של יאיר פז, שבלי להתבלבל נעץ הכדור פנימה. 0:1 להפועל תל אביב, שעלתה מעל פתח תקווה בנקודה בטבלה.

הפועל חדרה – הפועל רעננה 1:1

משחקים 27 דקות ודי. הקבוצות מחלקו התחתון של הפלייאוף העליון נפרדו בחלוקת נקודות. איתי בן ציון קבע 0:1 לרעננה לאחר שבע דקות, רוי בנדח השווה ל-1:1 בדקה ה-27, תוצאה שנותרה על כנה עד תום ההתמודדות. רעננה וחדרה נשארות במאזן שערים שלילי.

