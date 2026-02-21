עומר פרץ הבטיח וגם קיים. הוא לא התבייש תחת כל עץ רענן, ואמר ‘אנחנו באים לנצח בסמי עופר’, זה היה מסר מנטלי מקצועי שהוסיף המון ביטחון לקבוצתו. שישה זרים שיחקו הערב (שבת) בהרכב הפועל פתח תקווה, כמות כזו יכולה לשנות קבוצות מן הקצה אל הקצה. כל הזרים של המלאבסים ביצעו את העבודה ללא דופי, בתוספת הישראלים החכמים.

פ”ת קבוצה מצוינת בכל פרמטר בכדורגל, מי שיגיד ויספר סיפורים שהאורחת גנבה ניצחון זו שטות גמורה, הפועל פ”ת גימדה את מכבי חיפה. אם במחצית הראשונה לא היה מרכז שדה, זה לא בגלל שנבות רטנר, סדריק דון ומיכאל אוחנה היו חלשים, אלא בגלל שפ”ת גרמה להם להיות חלשים. המשחק הכי חלש של רטנר בבוגרים, שלא לדבר על דון שלא נראה במחצית הראשונה במגרש, ואוחנה שלא הביא את עצמו בשום פרמטר של שחקן מספר 10.

מיכאל אוחנה תופס את הראש (עמרי שטיין)

מכבי חיפה עשתה בחצי הראשון הרבה רעש וצלצולים אבל היו חלשים. ולכל זה גרמו שחקני פ”ת שהיו מתורגלים, מאומנים ומסודרים, ידעו מה צריך לעשות על המגרש בסמי עופר. תקפו בלי פחד, וכשהיו צריכים לצאת למעברים יצאו. חטפו המון כדורים וגם מאחת החטיפות האלה גם עשו את גול הניצחון מאיבוד כדור של ליסב עיסאת.

סק שעלה לשחק חלוץ – הפרצוף של מכבי חיפה

כל מה שניסה ברק בכר עם שינויים לא צלח, ולדוגמה הרגע שעבדולאי סק עבר לשחק חלוץ כדי להציל את המולדת, זה הפרצוף של מכבי חיפה. סק שבינוני מאוד הגנתית, שלח את עצמו או שלחו אותו, והבלם עלה כדי לנסות ולהבקיע, אבל כל זה לא צלח. מכבי חיפה הייתה בלחץ, שום דבר לא הלך. רגליי השחקנים רעדו, הם היו כבדים, שקופים, והפועל פ”ת כמו גדולה ניצלה את החולשה של הירוקים, וכמעט בכל חטיפת כדור הם מצאו את עצמם באזורים מסוכנים.

מכבי חיפה צריכה מהר לשכוח את המשחק הזה כי ביכולת כזו היא לא עוברת את מכבי ת”א, למרות שיש עוד חודש ימים לחצי גמר, שיכול להציל לה את העונה. אתה רואה שאף שחקן לא הביא כלום מעצמו, לא במקצועי, לא בפיזי, ולא במנטלי, וזה ירוק הדביק ירוק. קטסטרופה של קבוצת כדורגל, ברמה הזו הפלייאוף העליון לא מתאים לה. ולמי כן? דווקא להפועל פ”ת המאומנת, שיודעת מה רוצה מעצמה, ומבינה את המאמן ואיך משחקים נכון נגד מכבי חיפה.

עומר פרץ (עמרי שטיין)

האורחת מהמרכז שמרה נכון, לא נתנה לשחקני היריב לנשום, השחקנים בכחול ביצעו היטב את הוראות המאמן, ופשוט היה כיף גדול לראות את הפועל פ”ת. אין ספק שפרץ הבטיח וקיים. מאמן המלאבסים הוכיח שהדיבורים עליו כדבר הבא בכדורגל הישראלי נכונים, עם שלושה סימני קריאה.