התחיל מבטיח, אז למה מכבי ת"א חוזרת אחורה?

מכבי תל אביב ניצחה את מועדון ספורט אשדוד 2:3, אך התקשתה מאוד ולא הרשימה בלשון המעטה. רוני דיילה אומנם עם 10 מ-12 נקודות אפשריות ומקום בחצי גמר גביע המדינה, אך היכולת של קבוצתו הלכה אחורה בשני המשחקים האחרונים בלי סיבה.

רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני תחילה נפעמים מהטקס והמחווה לכבוד מני לוי, אך בכל הנוגע לכדורגל פודקאסט מכבי ת”א מאוכזב מאוד ממה שראה, מכך שדיילה הפסיק להשתמש במגנים (בעיקר בצד ימין) כמו במשחק הראשון מול ק”ש, ובכך שהשתמש בסיסוקו כ-6 של הקבוצה כשברור שהוא לא יכול לעשות את זה כמו שצריך.

אז מה יקרה הלאה עם כריסטיאן בליץ’ וכאבי הגב מהם הוא סובל, האם דיילה יצליח להכניס לעניינים את אלעד מדמון בעקבות הפציעות החדשות, ולמה הסגנון שבו הוא נוקט יכול להיות בעייתי מאוד עבור הצהובים בפלייאוף? האזנה נעימה.