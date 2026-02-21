יום שבת, 21.02.2026 שעה 20:01
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4426-4423הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2347-3024מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"היינו שווים שני שערים לפחות, אני רואה עקביות"

בכר סיכם את ה-1:0 להפועל פ"ת: "החמצנו מצב של אלף אחוז גול, אם נמשיך ככה נתקדם יפה ונביא נקודות בפלייאוף". רטנר בספק ליציאה של הנוער למדריד

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)

מכבי חיפה רצתה לחזור לייצר רצף של ניצחונות ודווקא אחרי 0:4 גדול על בני סכנין בשבוע שעבר ודווקא בסמי עופר, הירוקים מעדו היום (שבת) עם הפסד מפתיע מאוד. הקבוצה מהכרמל שלטה ושלטה, אבל ראתה לבסוף את הפועל פתח תקווה רושמת 0:1 בצפון.

בצד של השחקנים שנפצעו בזמן המשחק במדי הירוקים: מנואל בנסון סובל מהתכווצות בלבד, נבות רטנר בספק ליציאה של קבוצת הנוער למדריד.

ברק בכר סיכם בצד המאכזב: “עבד להפועל פ”ת מצוין כי היא ניצחה, הגענו למספיק מצבים, שיחקנו טוב, החמצנו, היינו שווים לפחות שני שערים ועשינו טעות בצד השני וספגנו, קורה. לא היינו חשופים למעט הטעות, אבל כשאתה מפסיד זה מבאס, אם נמשיך ביכולת הזו נתקדם קדימה”.

על כך שעומר כץ הצטיין: “החמצנו מצב של אלף אחוז גול, ואז כשהקבוצה השנייה מסתגרת זה קשה יותר. שלחנו את סק למעלה, חשבנו יהיה בלגן, ניסינו, עשינו מה שרצינו, היינו שווים שני שערים לפחות, אבל בכדורגל צריך להיות מרוכז בפעולה האחרונה, וכל הכבוד לשוער של היריבה, יום טוב שלו”.

מיכאל אוחנה תופס את הראש (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה תופס את הראש (עמרי שטיין)

עוד מבכר: “המטרה היא להשיג כרטיס לאירופה בעונה הבאה, אנחנו בסיטואציה טובה גם בליגה אחרי ההפסד הזה בכל זאת, וגם בגביע. יש הרבה דברים טובים לקחת מכאן, להמשיך באותה הדרך, לא להיות מושפעים מתוצאה כזו או אחרת. היכולת מול הגדולות? כל משחק לגופו, כל יריבה סיפור משלה, אם נשחק כמו ששיחקנו כאן ניקח הרבה נקודות בפלייאוף”.

גיא מלמד דיבר גם הוא: “לא הצלחנו להכניס את הכדור לשער, משחק מאכזב. באו כל האוהדים, תמכו, עודדו, מתבאסים בשבילם, הלאה למשחק הבא. כל הכבוד לעומר כץ, משחק גדול, כולנו ייצרנו מצבים, חצי ראשון קצת יותר, חבל שלא הגענו למספיק מצבים בחצי השני, באמת מבאס וחבל, אבל אין מה להיכנס למראה שחורה. הספק פנדל? עצרו להרבה זמן, היה נראה פנדל ברור, אבל אם בדקו וקבעו שלא אז אין מה לעשות, היינו צריכים לסיים את המשחק בלי זה. מבחינת יכולת אנחנו יציבים, שלטנו גם הפעם. צריכים לבוא למשחק הבא כאילו זה גמר גביע, חייבים להבטיח פלייאוף עליון”.

פרץ: כץ הציל אותנו, נחזיק אצבעות לבית”ר

עומר פרץ אמר בצד המנצח: “עומר כץ מגיע לו שנרים אותו על מה שעשה כאן, הביא שלוש נקודות, כיף לחוות את הדברים האלו, לא פשוט פה, האצטדיון, הקהל, האיכות של חיפה. ידענו שנגיע למצב או שניים וידענו שנצטרך לסבול גם, שמח שעשינו את זה, אולי אפילו היינו יכולים לגנוב עוד איזה גול. כל משחק הוא גמר גביע והאיכות של המשחק פחות רלוונטי מבחינתנו כרגע”.

עוד מפרץ: “מי שמאמין, צעירים שמקשיבים, קחו הכל בפרופורציות, אחרי הפועל חיפה לא ירדנו נמוך ולא נעלה גבוה כעת. צריך לדעת לנהל את הדבר הזה, הרגשות פה במקצוע הזה מטורפות. אוהדים, הנהלה, קהל, כתבים, צריך לדעת להישאר שפוי וזה לא קל, אבל אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים”.

עומר פרץ (עמרי שטיין)עומר פרץ (עמרי שטיין)

על כך שקבוצתו היא עולה חדשה: “תמיד צריך לחלום בגדול, זו קבוצה שירדה בכל שנה שעלתה, המטרות משתנות תוך כדי, אם אנחנו כבר בשלב כל כך קרוב לזה, אז ברור שהמטרה היא פלייאוף. כבר לפני כמה מחזורים הבאנו שהולכים על זה, כעת אנחנו בפנים והולכים על זה עד הסוף. לא נכון לא להצהיר על המטרה הזו”.

לסיכום: “לא קל לנו נגד אף קבוצה, כל משחק קשה. גם הפעם סבלנו מאוד, עומר כץ הציל אותנו. זה מסוג המשחקים שמבגר אותנו כמועדון, כקבוצה. כמה שסבלנו כאן, טרנר זה המקום הכי קשה לשחק בו בישראל עם האיכות והמאמן שיש להפועל באר שבע. נלך לסבול שם מחדש, נעשה את זה עם חיוך וננסה להביא נקודות. נהיה בפלייאוף? תלוי בנו ואנחנו שני משחקים, צריכים לגרד ולעשות מאמץ. מחזיקים גם אצבעות לבית”ר אגיד את האמת, ביום שני”.

