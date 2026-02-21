ילדים א': חגיגה אדומה בדרבי הצפון של ת"א

במזג אוויר אידיאלי לכדורגל נערך היום (שבת) במגרש האוניברסיטה בת"א המשחק המרכזי של ליגת שרון בשנתון ילדים א', משחק דרבי קבוצות הצפון של שני המועדונים הגדולים בעיר ת"א. מכבי אירחה את הפועל שמונה ימים לאחר שכל אחת מהקבוצות זכתה בכרטיס לרבע גמר הגביע.

בגביע, הצהובים ניצחו 0:3 בביתם את קבוצת "צו פיוס" של הפועל רעננה מליגת דן (כבשו לזכות המנצחת: עמרי אביטל, עומר מהבד ואייל אפק), הפועל שבה מהצפון עם ניצחון 0:4 על הפועל גלבוע (כבשו לזכות המנצחת: בן טל, ינאי בראנז, דותן כרמי וקריסטו גנדור). מכבי, בהדרכתו של רפאל פולבר, התייצבה למשחק עם מאזן מושלם בכל המסגרות, אך להפועל היה רצון עז לזכות בניצחון ליגה חמישי ברציפות, שבמקרה הזה הוא הרבה יותר מניצחון ליגה רגיל.

הפועל ת"א שיחקה ללא רגשי נחיתות, במשחק שהיה שקול מבחינת יחסי הכוחות. כחמש דקות לסיום המחצית הראשונה הקבוצה האדומה באה על שכרה עם שער בנגיחה מראשו של ינאי בראנז, מלך שערי הקבוצה, שהעלה את קבוצתו ליתרון 0:1. כשתי דקות לפני תום המחצית הראשונה, הכשלה ברחבת הפועל ת"א שלחה את מלך השערים של מכבי לנקודה הלבנה. אייל אפק לא נכשל במשימה ובשערו ה-26 העונה קבע את תוצאת המחצית הראשונה, 1:1.

שחקני ילדים א' של הפועל ת"א צפון (עמי בן דוד)

המחצית השנייה החלה בצורה מצוינת מבחינתה של הפועל ת"א, כשלוש דקות בלבד, זה הזמן שינאי בראנז היה צריך כדי לכבוש שער, הפעם בבעיטה מהרחבה. ינאי בראנז בשערו ה-16 ב-14 משחקים העלה את הפועל ליתרון 1:2, שעליו הצליחה הקבוצה לשמור הודות למאמץ קבוצתי, שסלל את הדרך לחגיגת ניצחון שמחה במיוחד בתום המשחק.

שחקני ילדים א' של הפועל ת"א צפון (עמי בן דוד)

לשתי הקבוצות מצפים משחקים מאתגרים במחזור הבא. הפועל ת"א תקווה לזכות בניצחון שישי ברציפות, כשתתארח אצל מכבי פ"ת צפון. מכבי ת"א צפון תקווה להתאושש מההפסד במשחק החוץ מול מ.כ נהלל יזרעאל.