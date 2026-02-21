יום שבת, 21.02.2026 שעה 19:51
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

ילדים א': חגיגה אדומה בדרבי הצפון של ת"א

האדומים הצליחו לצבוע את העיר באדום במגרשם הביתי והרסו ליריבה העירונית את המאזן המושלם, בדרך לניצחון חמישי ברצף. צמד לבראנז, אפק השווה זמנית

|
שחקני ילדים א' של הפועל ת
שחקני ילדים א' של הפועל ת"א צפון (עמי בן דוד)

במזג אוויר אידיאלי לכדורגל נערך היום (שבת) במגרש האוניברסיטה בת"א המשחק המרכזי של ליגת שרון בשנתון ילדים א', משחק דרבי קבוצות הצפון של שני המועדונים הגדולים בעיר ת"א. מכבי אירחה את הפועל שמונה ימים לאחר שכל אחת מהקבוצות זכתה בכרטיס לרבע גמר הגביע.

בגביע, הצהובים ניצחו 0:3 בביתם את קבוצת "צו פיוס" של הפועל רעננה מליגת דן (כבשו לזכות המנצחת: עמרי אביטל, עומר מהבד ואייל אפק), הפועל שבה מהצפון עם ניצחון 0:4 על הפועל גלבוע (כבשו לזכות המנצחת: בן טל, ינאי בראנז, דותן כרמי וקריסטו גנדור). מכבי, בהדרכתו של רפאל פולבר, התייצבה למשחק עם מאזן מושלם בכל המסגרות, אך להפועל היה רצון עז לזכות בניצחון ליגה חמישי ברציפות, שבמקרה הזה הוא הרבה יותר מניצחון ליגה רגיל.

הפועל ת"א שיחקה ללא רגשי נחיתות, במשחק שהיה שקול מבחינת יחסי הכוחות. כחמש דקות לסיום המחצית הראשונה הקבוצה האדומה באה על שכרה עם שער בנגיחה מראשו של ינאי בראנז, מלך שערי הקבוצה, שהעלה את קבוצתו ליתרון 0:1. כשתי דקות לפני תום המחצית הראשונה, הכשלה ברחבת הפועל ת"א שלחה את מלך השערים של מכבי לנקודה הלבנה. אייל אפק לא נכשל במשימה ובשערו ה-26 העונה קבע את תוצאת המחצית הראשונה, 1:1.

שחקני ילדים אשחקני ילדים א' של הפועל ת"א צפון (עמי בן דוד)

המחצית השנייה החלה בצורה מצוינת מבחינתה של הפועל ת"א, כשלוש דקות בלבד, זה הזמן שינאי בראנז היה צריך כדי לכבוש שער, הפעם בבעיטה מהרחבה. ינאי בראנז בשערו ה-16 ב-14 משחקים העלה את הפועל ליתרון 1:2, שעליו הצליחה הקבוצה לשמור הודות למאמץ קבוצתי, שסלל את הדרך לחגיגת ניצחון שמחה במיוחד בתום המשחק.

שחקני ילדים אשחקני ילדים א' של הפועל ת"א צפון (עמי בן דוד)

לשתי הקבוצות מצפים משחקים מאתגרים במחזור הבא. הפועל ת"א תקווה לזכות בניצחון שישי ברציפות, כשתתארח אצל מכבי פ"ת צפון. מכבי ת"א צפון תקווה להתאושש מההפסד במשחק החוץ מול מ.כ נהלל יזרעאל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */