בומבה בסיום: רק 1:1 לצ'לסי בבית מול ברנלי

עוד סוף שבוע החל לו וזה אומר עוד כדורגל. המחזור ה-27 של הליגה האנגלית נפתח היום (שבת) כשבמוקד, צ’לסי חטפה בתוספת הזמן וסיימה בתיקו עם ברנלי. במקביל, אסטון וילה מעדה ועשתה 1:1 בלבד עם לידס יונייטד כשבנוסף, ברייטון גברה 0:2 על ברנטפורד בחוץ.

צ’לסי – ברנלי 1:1

לא מדובר היה במשחק קל לבלוז, כשהיא דווקא פחה אותו בצורה מצוינת. בדקה הרביעית ז’ואאו פדרו העלה את המארחת ליתרון מבישול של פדרו נטו והיתרון נשמר לכל אורך 90 הדקות, עד שבתוספת הזמן האורחת השוותה משער של ז’אן פלמינג. ווסלי פופאנה הורחק בדקה ה-72 ולא ישחק במחזור הבא מול ארסנל.

אסטון וילה – לידס יונייטד 1:1

זה לא היה אחר צהריים טוב במיוחד לקבוצות מהחלק העליון של הטבלה. אנטון סטאך העלה את האורחת ליתרון בדקה ה-31, כשהחבורה של אונאי אמרי נלחמנה וניסתה להשיג את השוויון, אותו מצאה בדקה ה-88 משער של תמי אברהם.

תוצאות נוספות

ברנטפורד – ברייטון 2:0