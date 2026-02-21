יום שבת, 21.02.2026 שעה 19:29
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5820-5227ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5128-3827אסטון וילה3
4531-4827צ'לסי4
4537-4726מנצ'סטר יונייטד5
4235-4126ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3434-3627ברייטון12
3440-3526פולהאם13
3232-2826קריסטל פאלאס14
3146-3727לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1050-1827וולבס20

בומבה בסיום: רק 1:1 לצ'לסי בבית מול ברנלי

הבלוז ראו כבר את 3 הנקודות נשארות בסטמפורד ברידג', כשהובילו משער של ז'ואאו פדרו, אך פלמינג סחט תיקו בתוספת הזמן. גם אסטון וילה סיימה בשוויון

|
קול פאלמר מאוכזב (IMAGO)
קול פאלמר מאוכזב (IMAGO)

עוד סוף שבוע החל לו וזה אומר עוד כדורגל. המחזור ה-27 של הליגה האנגלית נפתח היום (שבת) כשבמוקד, צ’לסי חטפה בתוספת הזמן וסיימה בתיקו עם ברנלי. במקביל, אסטון וילה מעדה ועשתה 1:1 בלבד עם לידס יונייטד כשבנוסף, ברייטון גברה 0:2 על ברנטפורד בחוץ.

צ’לסי – ברנלי 1:1

לא מדובר היה במשחק קל לבלוז, כשהיא דווקא פחה אותו בצורה מצוינת. בדקה הרביעית ז’ואאו פדרו העלה את המארחת ליתרון מבישול של פדרו נטו והיתרון נשמר לכל אורך 90 הדקות, עד שבתוספת הזמן האורחת השוותה משער של ז’אן פלמינג. ווסלי פופאנה הורחק בדקה ה-72 ולא ישחק במחזור הבא מול ארסנל.

אסטון וילה – לידס יונייטד 1:1

זה לא היה אחר צהריים טוב במיוחד לקבוצות מהחלק העליון של הטבלה. אנטון סטאך העלה את האורחת ליתרון בדקה ה-31, כשהחבורה של אונאי אמרי נלחמנה וניסתה להשיג את השוויון, אותו מצאה בדקה ה-88 משער של תמי אברהם.

תוצאות נוספות

ברנטפורד – ברייטון 2:0

הוספת תגובה



טוען תגובות...
