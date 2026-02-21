יום שבת, 21.02.2026 שעה 19:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

זוארץ, שטינברג ובר הנחילו הפסד להפועל ת"א

המחזור ה-22 בליגת נערים א' – על: השלישייה הביאה לניצחון 2:3 למכבי פ"ת על זו שנחלה הפסד ליגה שני בסך הכל העונה. צמד של פואד גנאים לא הספיק

|
שחקני מכבי פ
שחקני מכבי פ"ת חוגגים (צילום: עמית ששה סעדיה)

לאחר פגרת נבחרת של כשבועיים ימים, הליגה הבכירה לשנתון 2009 חוזרת אלינו ובגדול. חלק גדול ממשחקי המחזור ה-22 בליגת נערים א' – על, הן בפלייאוף העליון והן בפלייאוף התחתון, התקיימו להם היום (שבת). בשלישי יינעל הפלייאוף התחתון, בהתמודדות בין הפועל באר שבע ומ.ס אשדוד.

בין היתר, מכבי פתח תקווה הנחילה בהפסד ליגה שני העונה לשנייה בטבלה, הפועל תל אביב. מכבי תל אביב, שרשמה 2:4 על הפועל רעננה, הרחקה עוד יותר מהמקום השני, עד כדי 11 נקודות. גם מכבי חיפה וגם מכבי נתניה רשמו ניצחונות בפלייאוף העליון.

בפלייאוף התחתון, בית"ר ירושלים, יחד עם שניר סופר ורועי טלמור על הקווים, ניצחו 0:2 את בני סכנין. בני יהודה ת"א גברה 1:2 על הפועל חדרה. נהלל יזרעאל השיגה נקודה יקרת ערך מול הפועל פתח תקווה, במאבקי ההישרדות שלה בליגה.

הפלייאוף העליון

מכבי פתח תקווה – הפועל תל אביב 2:3
החבר'ה של אוהד אשכנזי יוצאים מההתמודדות בהפסד ליגה שני העונה, בעוד מכבי תל אביב, המוליכה, מתרחקת עוד יותר (ניצחה את רעננה). יוסי בן שטרית ושחקניו התכוננו היטב לתל אביבים והשיגו ניצחון יקר ערך מולם, בזכות שערים של בן זוארץ, יהונתן שטינברג ותמיר בר. להפועל תל אביב הבקיע פואד גנאים (צמד). ניצחון 15 העונה למכבי פתח תקווה, שמתקרבת למקום השני בארבע נקודות בלבד. שני ההפסדים העונה של הפועל תל אביב – במשחקי החוץ שלה.

הפועל רעננה – מכבי תל אביב 4:2
זה הלך קשה, אבל בסופו של דבר מכבי תל אביב חזרה הביתה עם מלוא הנקודות. רעננה נקלעה לפיגור של 2:0 מצמד שערים של נועם עזרן, אוראל חביב צימק ל-2:1 בדקה ה-83, אושר שמואל קבע 1:3 למכבי תל אביב, כשדקה לאחר מכן נועם שקולניק צימק ל-3:2. בדקה ה-90, פנדל מדויקת של רוני האוזי קבע 2:4 למכבי תל אביב, שנשארת לה במקום הראשון באין מפריע.

מכבי חיפה – הפועל ירושלים 0:3
שחקניו של אורן קריספין השיגו ניצחון 14 העונה, גם ב-10 שחקנים מול החבר'ה של עודד ברנע. לאחר 15 דקות משחק, דור גולדשטיין קבע 0:1. במחצית השנייה, עומר קנצ'יאורק ומוחמד גראבא הוסיפו וקבעו את תוצאת המשחק. הדר קליינמן ראה אדום בדקה ה-88. הפועל ירושלים עם הפסד 11 במספר, כשנועלת היא הפלייאוף העליון עם 27 נקודות ו-50 שערי חובה (ספגה הכי הרבה).

מכבי נתניה – הפועל כפר סבא 1:3
הירוקים מהשרון הוליכו 0:1 משער של נהוראי אליהו שנכבש בסמוך לשריקת הסיום של המחצית הראשונה, אלא ששחקניו של יובל עקיבא יצאו מחדר ההלבשה ככדור מלוע של תותח בחצי השני והפכו התוצאה לכדי ניצחון 1:3, משערים של רואי חן, הראל בחור וזוהר שגב, שנעל ההתמודדות בדקה ה-96. נתניה, בניצחונה ה-13 העונה, עדיין שואפת להגיע למקום שלישי ומעבר לכך.

הפלייאוף התחתון

בני יהודה ת"א – הפועל חדרה 1:2
הכתומים משכונת התקווה מתרחקים עוד יותר מהתחתית הבוערת, בזכות שערים מוקדמים של טספהון ברו ויוסי אווקה מול החדרתים, הנשארים עם 27 נקודות, נקודה אחת יותר מזו שניצחה אותה. לירן מתחוב צימק התוצאה לקראת סוף ההתמודדות. בני יהודה ספגה העונה רק 33 שערים – הנתון הנמוך והטוב ביותר בפלייאוף התחתון.

בית"ר ירושלים – בני סכנין 0:2
שניר סופר, שחזר למערכת בבית"ר ירושלים, יחד עם רועי טלמור על הקווים, השיגו ניצחון חמישי העונה בליגה ולהם 18 נקודות, כשהמטרה היא לא להגיע למאבקי תחתית ולא למצוא עצמם בפלייאוף ירידה. אריאל גוגילנזדה סיפק צמד והוביל חבריו לקבוצה לניצחון גדול. סכנין בהפסד 13 העונה ו-17 נקודות. המצב בתחתית גועש בעבור השתיים.

הפועל פתח תקווה – מ.כ נהלל יזרעאל 1:1
אליאב פדידה נכנס עם פתיחת המחצית השנייה להתמודדות וקבע שער שוויון בדקה ה-71, מה שמשאיר את נהלל יזרעאל בתמונת ההישארות בליגה, על אף שנותרה היא במקום האחרון. עידו נחמני הבקיע ראשון לאחר תשע דקות משחק. רק שתי נקודות מפרידות בין נהלל יזרעאל לבית"ר ירושלים מהמקום ה-15. פתח תקווה בתוצאת תיקו שנייה העונה בסך הכל.

בית"ר טוברוק – הפועל קריית שמונה (22/02, טוברוק נתניה, 18:00)

הפועל באר שבע – מ.ס אשדוד (24/02, וסרמיל 4 באר שבע, 18:00)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */