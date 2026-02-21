זוארץ, שטינברג ובר הנחילו הפסד להפועל ת"א

לאחר פגרת נבחרת של כשבועיים ימים, הליגה הבכירה לשנתון 2009 חוזרת אלינו ובגדול. חלק גדול ממשחקי המחזור ה-22 בליגת נערים א' – על, הן בפלייאוף העליון והן בפלייאוף התחתון, התקיימו להם היום (שבת). בשלישי יינעל הפלייאוף התחתון, בהתמודדות בין הפועל באר שבע ומ.ס אשדוד.

בין היתר, מכבי פתח תקווה הנחילה בהפסד ליגה שני העונה לשנייה בטבלה, הפועל תל אביב. מכבי תל אביב, שרשמה 2:4 על הפועל רעננה, הרחקה עוד יותר מהמקום השני, עד כדי 11 נקודות. גם מכבי חיפה וגם מכבי נתניה רשמו ניצחונות בפלייאוף העליון.

בפלייאוף התחתון, בית"ר ירושלים, יחד עם שניר סופר ורועי טלמור על הקווים, ניצחו 0:2 את בני סכנין. בני יהודה ת"א גברה 1:2 על הפועל חדרה. נהלל יזרעאל השיגה נקודה יקרת ערך מול הפועל פתח תקווה, במאבקי ההישרדות שלה בליגה.

הפלייאוף העליון

מכבי פתח תקווה – הפועל תל אביב 2:3

החבר'ה של אוהד אשכנזי יוצאים מההתמודדות בהפסד ליגה שני העונה, בעוד מכבי תל אביב, המוליכה, מתרחקת עוד יותר (ניצחה את רעננה). יוסי בן שטרית ושחקניו התכוננו היטב לתל אביבים והשיגו ניצחון יקר ערך מולם, בזכות שערים של בן זוארץ, יהונתן שטינברג ותמיר בר. להפועל תל אביב הבקיע פואד גנאים (צמד). ניצחון 15 העונה למכבי פתח תקווה, שמתקרבת למקום השני בארבע נקודות בלבד. שני ההפסדים העונה של הפועל תל אביב – במשחקי החוץ שלה.

הפועל רעננה – מכבי תל אביב 4:2

זה הלך קשה, אבל בסופו של דבר מכבי תל אביב חזרה הביתה עם מלוא הנקודות. רעננה נקלעה לפיגור של 2:0 מצמד שערים של נועם עזרן, אוראל חביב צימק ל-2:1 בדקה ה-83, אושר שמואל קבע 1:3 למכבי תל אביב, כשדקה לאחר מכן נועם שקולניק צימק ל-3:2. בדקה ה-90, פנדל מדויקת של רוני האוזי קבע 2:4 למכבי תל אביב, שנשארת לה במקום הראשון באין מפריע.

מכבי חיפה – הפועל ירושלים 0:3

שחקניו של אורן קריספין השיגו ניצחון 14 העונה, גם ב-10 שחקנים מול החבר'ה של עודד ברנע. לאחר 15 דקות משחק, דור גולדשטיין קבע 0:1. במחצית השנייה, עומר קנצ'יאורק ומוחמד גראבא הוסיפו וקבעו את תוצאת המשחק. הדר קליינמן ראה אדום בדקה ה-88. הפועל ירושלים עם הפסד 11 במספר, כשנועלת היא הפלייאוף העליון עם 27 נקודות ו-50 שערי חובה (ספגה הכי הרבה).

מכבי נתניה – הפועל כפר סבא 1:3

הירוקים מהשרון הוליכו 0:1 משער של נהוראי אליהו שנכבש בסמוך לשריקת הסיום של המחצית הראשונה, אלא ששחקניו של יובל עקיבא יצאו מחדר ההלבשה ככדור מלוע של תותח בחצי השני והפכו התוצאה לכדי ניצחון 1:3, משערים של רואי חן, הראל בחור וזוהר שגב, שנעל ההתמודדות בדקה ה-96. נתניה, בניצחונה ה-13 העונה, עדיין שואפת להגיע למקום שלישי ומעבר לכך.

הפלייאוף התחתון

בני יהודה ת"א – הפועל חדרה 1:2

הכתומים משכונת התקווה מתרחקים עוד יותר מהתחתית הבוערת, בזכות שערים מוקדמים של טספהון ברו ויוסי אווקה מול החדרתים, הנשארים עם 27 נקודות, נקודה אחת יותר מזו שניצחה אותה. לירן מתחוב צימק התוצאה לקראת סוף ההתמודדות. בני יהודה ספגה העונה רק 33 שערים – הנתון הנמוך והטוב ביותר בפלייאוף התחתון.

בית"ר ירושלים – בני סכנין 0:2

שניר סופר, שחזר למערכת בבית"ר ירושלים, יחד עם רועי טלמור על הקווים, השיגו ניצחון חמישי העונה בליגה ולהם 18 נקודות, כשהמטרה היא לא להגיע למאבקי תחתית ולא למצוא עצמם בפלייאוף ירידה. אריאל גוגילנזדה סיפק צמד והוביל חבריו לקבוצה לניצחון גדול. סכנין בהפסד 13 העונה ו-17 נקודות. המצב בתחתית גועש בעבור השתיים.

הפועל פתח תקווה – מ.כ נהלל יזרעאל 1:1

אליאב פדידה נכנס עם פתיחת המחצית השנייה להתמודדות וקבע שער שוויון בדקה ה-71, מה שמשאיר את נהלל יזרעאל בתמונת ההישארות בליגה, על אף שנותרה היא במקום האחרון. עידו נחמני הבקיע ראשון לאחר תשע דקות משחק. רק שתי נקודות מפרידות בין נהלל יזרעאל לבית"ר ירושלים מהמקום ה-15. פתח תקווה בתוצאת תיקו שנייה העונה בסך הכל.

בית"ר טוברוק – הפועל קריית שמונה (22/02, טוברוק נתניה, 18:00)

הפועל באר שבע – מ.ס אשדוד (24/02, וסרמיל 4 באר שבע, 18:00)