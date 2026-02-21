יום שבת, 21.02.2026 שעה 19:03
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4426-4423הפועל ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2347-3024מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

עמרי אלטמן יפתח בחוד של הפועל תל אביב

החלוץ ימשיך בחוד של ברדה, כשלויזו, טוריאל ולמקין יפתחו לצידו בהתקפה. בואטנג ימשיך בספסל. מריניאין בהתקפה של אבוקסיס בבכורה על הקווים בסכנין

|
עמרי אלטמן בפעולה (שחר גרוס)
עמרי אלטמן בפעולה (שחר גרוס)

אוהדי הפועל תל אביב נמצאים בעונה שהיא פשוט חלום. ניצחונות על המוליכות, חגיגה בדרבי והקבוצה סוף סוף חזרה למקומה הטבעי – הצמרת. הערב (שבת, 19:30) האדומים ינסו להמשיך בחלום הזה כשהם יתארחו למשחק לא פשוט בכלל באצטדיון דוחא, אצל בני סכנין במסגרת המחזור ה-24 בליגת העל.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, חסן חילו, מארון גנטוס, קרלו ברוצ׳יץ׳, אלון אזוגי, עומר אבוהב, ג׳בייר בושנאק, מייקום דייוויד, מתיו קוג׳ו, אחמד סלמן וארתור מריניאן.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, טל ארצ׳ל, צ׳יקו, מרקוס קוקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קראייב, עמית למקין, סתיו טוריאל, לויזוס לויזו ועמרי אלטמן.

חניכיו של אליניב ברדה ברצף אדיר של חמישה ניצחונות ולא רוצים לעצור לרגע, כאשר במחזור האחרון הם רשמו 1:3 נוח ביותר על הפועל ירושלים בבלומפילד. במשחקי החוץ דווקא הפועל תל אביב כן מתקשה יותר העונה, והיא תקווה לשפר את המאזן הזה ולהתחיל לעשות זאת כבר בדוחא.

מהצד השני, בלגן עצום ושבוע סוער עבר המועדון מהצפון. בסכנין ראו אוהדים פורצים לאימון במה שבסופו של דבר גרם לשרון מימר מאמן הקבוצה לעזוב. הצפוניים עבדו קשה ומסביב לשעון למצוא מחליף לישורת האחרונה בליגת העל, ובסוף יוסי אבוקסיס חזר לקדנציה נוספת.

המאמן עורך בכורה מחודשת דווקא נגד האקסית במדיה לא הצליח בקדנציה האחרונה, כשהיה החלק המשמעותי מירידת הליגה של הפועל תל אביב. בסיבוב הראשון המפגש בין שתי הקבוצות נגמר ב-0:2 לשחקניו של ברדה, כשסתיו טוריאל כבש ראשון ולויזוס לויזו הכפיל וחתם את התוצאה בבלומפילד.

