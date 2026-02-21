יום שבת, 21.02.2026 שעה 19:27
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5820-5227ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5128-3827אסטון וילה3
4531-4827צ'לסי4
4537-4726מנצ'סטר יונייטד5
4235-4126ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3434-3627ברייטון12
3440-3526פולהאם13
3232-2826קריסטל פאלאס14
3146-3727לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1050-1827וולבס20

ג'יימס מילנר שבר את שיא ההופעות בפרמייר ליג

היסטוריה בכדורגל האנגלי. אקס ליברפול ומנצ'סטר סיטי עלה במדי ברייטון להופעתו ה-654 בליגה ובכך שבר את שיאו של גארת' בארי שעמד על 653 הופעות

|
ג'יימס מילנר (IMAGO)
ג'יימס מילנר (IMAGO)

הכדורגל האנגלי הגיע לציון דרך היסטורי הערב (שבת) שבוצע על ידי אחד השחקנים הוותיקים שעוד משחקים, ג’יימס מילנר. שחקנה של ברייטון עלה לדשא למשחק החוץ מול ברנטפורד וקבע רשמית: הוא שיאן ההופעות של הפרמייר ליג בכל הזמנים. עם 654 משחקים ברזומה, מילנר הותיר מאחור את גארת' בארי (653) ואת אגדת מנצ'סטר יונייטד, ריאן גיגס (632), והתייצב לבדו במקום הראשון בטבלה.

המסע של מילנר החל אי שם בשנת 2002, כשהוא בן 16 בלבד. הקשר הצעיר עלה לבכורה במדי לידס יונייטד ומאז פשוט לא הפסיק לרוץ. ב-23 עונות בליגה הבכירה, הוא עבר בתחנות רבות: ניוקאסל, אסטון וילה, מנצ'סטר סיטי וכמובן ליברפול.

התארים והמספרים

לצד השיא האישי המדהים, מילנר זכה במספר תארים גדולים בתקופתו. הוא זכה בשלוש אליפויות פרמייר ליג (שתיים עם סיטי ואחת ליברפול) והוסיף זכייה בליגת האלופות ב-2019. הוא אף כבש לאורך הופעותיו 56 שערים ובישל 87 נוספים לחבריו לקבוצות השונות. 

המעבר לברייטון ב-2023 היה נראה כמו תחנת פרישה, אך גם כשהוא בן 40 כיום מילנר ממשיך להשפיע על קבוצתו. רק בקיץ האחרון הוא חתם על חוזה חדש במועדון והקשר ממשיך להתחרות על מקום ב-11

