ג'יימס מילנר שבר את שיא ההופעות בפרמייר ליג

הכדורגל האנגלי הגיע לציון דרך היסטורי הערב (שבת) שבוצע על ידי אחד השחקנים הוותיקים שעוד משחקים, ג’יימס מילנר. שחקנה של ברייטון עלה לדשא למשחק החוץ מול ברנטפורד וקבע רשמית: הוא שיאן ההופעות של הפרמייר ליג בכל הזמנים. עם 654 משחקים ברזומה, מילנר הותיר מאחור את גארת' בארי (653) ואת אגדת מנצ'סטר יונייטד, ריאן גיגס (632), והתייצב לבדו במקום הראשון בטבלה.

המסע של מילנר החל אי שם בשנת 2002, כשהוא בן 16 בלבד. הקשר הצעיר עלה לבכורה במדי לידס יונייטד ומאז פשוט לא הפסיק לרוץ. ב-23 עונות בליגה הבכירה, הוא עבר בתחנות רבות: ניוקאסל, אסטון וילה, מנצ'סטר סיטי וכמובן ליברפול.

התארים והמספרים

לצד השיא האישי המדהים, מילנר זכה במספר תארים גדולים בתקופתו. הוא זכה בשלוש אליפויות פרמייר ליג (שתיים עם סיטי ואחת ליברפול) והוסיף זכייה בליגת האלופות ב-2019. הוא אף כבש לאורך הופעותיו 56 שערים ובישל 87 נוספים לחבריו לקבוצות השונות.

המעבר לברייטון ב-2023 היה נראה כמו תחנת פרישה, אך גם כשהוא בן 40 כיום מילנר ממשיך להשפיע על קבוצתו. רק בקיץ האחרון הוא חתם על חוזה חדש במועדון והקשר ממשיך להתחרות על מקום ב-11