יום שבת, 21.02.2026 שעה 17:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4426-4423הפועל ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2347-3024מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"אנחנו צריכים להרוג את המשחק מוקדם יותר"

מאמן מכבי ת"א, רוני דיילה, אמר לאחר הניצחון על אשדוד: "יצרנו הרבה מצבים, כבשנו שלושה שערים, יש הרבה דברים חיוביים. אשב עם ביטון לארוחת ערב"

|
רוני דיילה (רדאד ג'בארה)
רוני דיילה (רדאד ג'בארה)

אחרי שנעצרה במחזור הקודם בתיקו המאופס מול בית”ר ירושלים, מכבי תל אביב החדשה תחת המאמן שהגיע במקום ז’ארקו לאזטיץ’, רוני דיילה, שבה למסלול הניצחונות היום (שבת), עם ניצחון 2:3 על מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-24 בליגת העל. 

מאמן המנצחת, דיילה, אמר לאחר הניצחון: “אני חושב שיצרנו המון מצבים והיינו צריכים לכבוש יותר. היינו צריכים לסגור את המשחק יותר מוקדם, אבל יצרנו הרבה מצבים, כבשנו שלושה שערים ככה שיש הרבה דברים חיוביים, אבל אנחנו צריכים להרוג את המשחק מוקדם יותר”.

על הירידה במחצית השנייה: “קשה לומר מה קרה. חלק הרגישו עייפות. גם יונס מלדה עלה והרגיש משהו, אני מקווה שזה לא משהו רציני. אנחנו צריכים להמשיך לעבוד על הדברים שאנחנו עובדים כל הזמן, זו הדרך היחידה שבה אפשר להתקדם”.

שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד גשחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)

על כך שאמיר סהיטי פתח היום באגף הימין לעומת בית”ר: “אי אפשר להתחרט על דברים כאלה. הוא היה מדהים. אבל אם הוא לא יודע לשחק בצד שמאל עם רגל ימין זה יהיה מאתגר. לדור פרץ לבדו היו ארבעה מצבים. אנחנו צריכים להשתפר במספר דברים, יקח קצת זמן כדי לשפר את כל הדברים”. 

על המפגש עם ניר ביטון: “היה נחמד מאוד לראות אותו. אולי אחרי שהרוחות ירגעו מהמשחק נשב ביחד לארוחת ערב”.

ניר ביטון. יישב עם רוני דיילה לארוחת ערב (עמרי שטיין)ניר ביטון. יישב עם רוני דיילה לארוחת ערב (עמרי שטיין)

“לא רוצים לרדת כל שבוע רק עם המחמאות”

גם מאמן המפסידה, אבי אבינו, התייחס להופעה: “אני חושב ששני הגולים שחטפנו היו קצת נאיביים. ברגע שאתה מצליח לחזור למשחק מול מכבי ת”א בבלומפילד אתה לא יכול לחטוף גול כזה. עד הדקה האחרונה היינו בתוך המשחק. אין לנו מה לעשות, ניקח את הדברים הטובים. אנחנו לא רוצים לרדת כל שבוע רק עם המחמאות, יש לנו משחק קשה נגד נתניה בשבוע הבא”.

על ההגנה החשופה: “הצלחנו כן לייצב את משחק ההגנה, אני חושב שזה המשחק הראשון שאנחנו סופגים הרבה שערים. זה לא רק קו ההגנה, זה כל הקבוצה ביחד. אשדוד מגיעה בכל שבוע ולוחצת גבוה, ומשחקת. לפעמים כשלוחצים גבוה נשארים חשופים מאחורה והיום זה קרה לנו מאיבודים”.

אבי אבינו (רדאד גאבי אבינו (רדאד ג'בארה)

על הבחירה באילון אלמוג לבעוט את הפנדל: “היה חשוב לנו שאילון יתן את הגול הראשון ויכנס לקבוצה. אנחנו יודעים כמה משמעות יש לשחקן שנכנס ורוצה להשתלב. גם יוג’ין אנסה קיבל את זה כמו שצריך. אנחנו צריכים להחליט מה הכי טוב בשבילנו והשחקנים צריכים לקבל את זה גם אם זה פחות נראה להם”.

