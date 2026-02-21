הכי דרמטי שיש: 3:3 בין סוסיאדד לריאל אוביידו

המחזור ה-25 של הליגה ספרדית החל כבר אתמול, אבל נמשך היום (שבת) ואף נפתח עם מועמד למשחק העונה. ריאל סוסיאדד וריאל אוביידו נפרדו ב-3:3 הכי דרמטי שיש ופשוט מטורף באנואטה. בהמשך, ריאל בטיס תארח את ראיו וייקאנו (17:15, חי בערוץ ONE) ואתלטיקו מדריד תארח את אספניול (22:00, חי בערוץ ONE).

ריאל סוסיאדד – ריאל אוביידו 3:3

ממשחקי העונה, אין שאלה בכלל. אמנם הנקודה לא משרתת אף צד ומי שבעיקר הכי מרוצים זה האוהדים הניטרליים, אבל איזה משחק סופק באנואטה. העולה החדשה הובילה 0:2 בצורה מאוד מפתיעה ואף הובילה 1:2 עוד בדקה ה-87, אבל אז הגיע שער שוויון, שער מהפך וזה כבר היה 3:2 לסוסיאדד, עד שאוביידו עוד סחטה 3:3 בדקה ה-92. צמד לפדריקו ויניאס אצל האורחת, אורי אוסקרסון צימק, דוז’ה קולאטה-קאר השווה, אוסקרסון הפך ואריק באיי חתם את הדרמה. אוביידו נותרה אחרונה בכל מקרה, סוסיאדד התרחקה מהמקום שמוביל לאירופה.