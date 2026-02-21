ממשיך במסע: אהבת השם גורדון ניצח את קיונצ'ו

ההייפ היה גדול, כולם חיכו לראות מה יהיה, איך זה יסתיים. זה הפך לקרב לאומי, ולבסוף אהבת השם גורדון לא אכזב, ניצח בלי בעיות את עלי קוינצ’ו הטורקי ועלה למאזן 0:11 בקריירה.

כבר מההתחלה, הלוחם הישראלי שיחק לטורקי בראש, כשבטקס הנהוג לפני הקרב משך אותו על מנת להראות מי כאן הבוס. איך שנפתח הקרב, הוסיף אהבת השם שתי בעיטות נמוכות מהירות שהפילו את קוינצ’ו והראה דומיננטיות.

אחרי סיבוב אחד, השניים ירדו עם יתרון קל לטובת אהבת השם, אך בסיבוב השני זו כבר הייתה אופרה אחרת, כשהלוחם הישראלי השאיר לטורקי אבק, או יותר נכון דם על הפנים, מה שהוביל אותו לפרוש ולהעניק את הכתר לאלוף שלנו.

אהבת השם גורדון מנצח את הטורקי!!!

סיבוב ראשון

כבר בפתיחה, שתי בעיטות אדירות של אהבת השם לטורקי, שנפל. קוינצ’ו בתגובה ניסה להכניס לו אצבע לעין. גורדון התחמק יפה מבעיטות והפיל את הטורקי שוב עם בעיטה נמוכה. סיבוב ראשון דומיננטי של הגולדן בוי שלנו.

סיבוב שני

הקרב נפתח צמוד ואהבת השם הראה עליונות בניקוד. הטורקי נראה מתוסכל כשאהבת השם הראה עוד עליונות בקלינצ’. עוד הטלה יפה של הגולדן בוי, שכמעט הגיע לספירה! אך השופט החליט שלא לתת. הטורקי דימם ונכנע!