רטנר ופיינגזיכט יפתחו, גם בנסון ב-11 של חיפה

מכבי חיפה מקווה להמשיך במומנטום אחרי שהביסה 0:4 את בני סכנין. הירוקים יארחו הערב (שבת, 17:30) את הפועל פ"ת המפתיעה באצטדיון סמי עופר במסגרת המחזור ה-24 של ליגת העל.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, ליסב עיסאת, עבדולאיי סק, ינון פיינגזיכט, יילה בטאי, נבות רטנר, מיכאל אוחנה, סדריק דון, קנג׳י חורה, מנואל בנסון וגיא מלמד.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, איתי רוטמן, מוסונדה, נועם כהן, שחר רוזן, בוני אמיאן, ממדי דיארה, רועי דוד, קליי, צ׳פיוקה סונגה ומארק קוסטה.

גם הפעם ברק בכר צריך להתסדר עם סגל חסר במיוחד. טריבנטה סטיוארט הצטרף ברשימת החיסורים לאיתן אזולאי, עלי מוחמד, פייר קורנו, קני סייף ופדראו, אבל לחיפה אין זמן להתעסק בזה לאור הרצון לנצח כדי לשפר עמדות ככל הניתן לקראת הפלייאוף העליון.

חיפה בעצם הגיעה למשחק עם שלושה ניצחונות בארבעת המשחקים האחרונים. המעידה של הירוקים הגיעה דווקא ב-1:1 מול הפועל ירושלים לפני שבועיים וכעת הם מחפשים ניצחון שני ברציפות, כשבעוד שבוע וחצי מצפה להם המשחק המסקרן מול הפועל ת"א.

הפועל פ"ת מקווה להפתיע וגם היא צריכה את הנקודות, שכן מקומה בפלייאוף העליון כלל לא מובטח. המלאבסים בעונה מצוינת, אבל הם במצב לא פשוט, שכן הם ספגו ארבעה הפסדים בששת המשחקים האחרונים שלהם, ואחרי המפגש עם חיפה יצפו להם משחקים מול הפועל ב"ש והפועל ת"א.