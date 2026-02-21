יום שבת, 21.02.2026 שעה 17:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4426-4423הפועל ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2347-3024מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

רטנר ופיינגזיכט יפתחו, גם בנסון ב-11 של חיפה

שני הצעירים ימשיכו בהרכב של ברק בכר, הזר יפתח לצד גורה ומלמד בהתקפה. גם סדריק דון ואוחנה בקישור. קוסטה יפתח בחוד של הפועל פתח תקווה מנגד

|
נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)
נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה מקווה להמשיך במומנטום אחרי שהביסה 0:4 את בני סכנין. הירוקים יארחו הערב (שבת, 17:30) את הפועל פ"ת המפתיעה באצטדיון סמי עופר במסגרת המחזור ה-24 של ליגת העל.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, ליסב עיסאת, עבדולאיי סק, ינון פיינגזיכט, יילה בטאי, נבות רטנר, מיכאל אוחנה, סדריק דון, קנג׳י חורה, מנואל בנסון וגיא מלמד.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, איתי רוטמן, מוסונדה, נועם כהן, שחר רוזן, בוני אמיאן, ממדי דיארה, רועי דוד, קליי, צ׳פיוקה סונגה ומארק קוסטה.

גם הפעם ברק בכר צריך להתסדר עם סגל חסר במיוחד. טריבנטה סטיוארט הצטרף ברשימת החיסורים לאיתן אזולאי, עלי מוחמד, פייר קורנו, קני סייף ופדראו, אבל לחיפה אין זמן להתעסק בזה לאור הרצון לנצח כדי לשפר עמדות ככל הניתן לקראת הפלייאוף העליון.

חיפה בעצם הגיעה למשחק עם שלושה ניצחונות בארבעת המשחקים האחרונים. המעידה של הירוקים הגיעה דווקא ב-1:1 מול הפועל ירושלים לפני שבועיים וכעת הם מחפשים ניצחון שני ברציפות, כשבעוד שבוע וחצי מצפה להם המשחק המסקרן מול הפועל ת"א.

הפועל פ"ת מקווה להפתיע וגם היא צריכה את הנקודות, שכן מקומה בפלייאוף העליון כלל לא מובטח. המלאבסים בעונה מצוינת, אבל הם במצב לא פשוט, שכן הם ספגו ארבעה הפסדים בששת המשחקים האחרונים שלהם, ואחרי המפגש עם חיפה יצפו להם משחקים מול הפועל ב"ש והפועל ת"א.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */