אסנסיו חוזר להרכב ריאל מדריד מול אוססונה

לאחר הניצחון והבלגן מול בנפיקה ליסבון בליגת האלופות ריאל מדריד חוזרת ללחם והחמאה. הבלאנקוס יתארחו הערב (19:30) אצל אוססונה במסגרת המחזור ה-25 בליגה הספרדית במשחק שיועבר בשידור חי בערוץ ONE, והרכב הקבוצה כבר פורסם.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דני קרבחאל, דויד אלאבה, ראול אסנסיו, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, אדוארדו קמאבינגה, פדריקו ואלורדה, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

במחזור האחרון הקבוצה של אלברו ארבלואה עלתה למקום הראשון לאחר 1:4 מול סוסיאדד ומעידה של ברצלונה. כעת היא מוליכה את הטבלה ותנסה להשלים ניצחון חמישי ברצף בכל המסגרות. היא ביצעה שינוי אחד מבנפיקה, כשראול אסנסיו יפתח במקום דין האוסן.

מנגד, אוססונה נמצאת במקום העשירי כשהיא בתקופה טובה. הקבוצה לא הפסידה בחמשת המשחקים האחרונים והיא תקווה להמשיך ברצף הזה גם הערב.