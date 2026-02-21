יום שבת, 21.02.2026 שעה 17:29
ילדים ג': שוב תיקו במפגש התאומים שחם

האחים גיא ואייל שחם שוב נפגשו משני צידי המגרש, במשחק בין מכבי צורן למ.ס עמק חפר - מהקבוצות המצליחות בליגת שרון 1, אשר נפרדו בשוויון 1:1

התאומים גיא ואייל שחם (באדיבות מכבי צורן)
בחודש נובמבר האחרון פרסמנו מעל במה זו כתבה על המשחק בין קבוצות ילדים ג' של מכבי צורן ומ.ס עמק חפר, שהפגיש לראשונה כיריבים ספורטיבים צמד אחים תאומים לבית משפחת שחם, אייל - שחקן מכבי צורן וגיא - שחקן מ.ס עמק חפר.

שני האחים שיחקו בעונה שעברה יחדיו במ.ס עמק חפר, העונה התפצלה דרכם הספורטיבית והם משתייכים לשתיים מהקבוצות המצליחות ביותר בליגת שרון 1: מכבי צורן - נהנית מהמאזן הטוב ביותר בליגה, שהוא מעט טוב יותר מזה של מ.ס עמק חפר. היום (שבת) נפגשו הקבוצות שוב למשחק ליגה, שנערך במגרש בקדימה, כשגם הפעם האחים שחם מצאו עצמם יריבים, אחרי שבוע של תכונה מיוחדת בביתם.

מ.ס עמק חפר הגיעה למשחק נחושה להיות הראשונה, שמצליחה להנחיל הפסד ליגה למכבי צורן - שמצידה קיוותה לזכות בניצחון 14 ב-16 משחקים. היה זה משחק קצבי ומרתק, שבו עמק חפר החזיקה יותר בכדור.

שני השערים שהובקעו במשחק, הובקעו בשלב מתקדם. בדקה ה-69, בוצעה עבירה על שחקן מכבי צורן ברחבת עמק חפר, את בעיטת הפנדל ביצע בצורה מצוינת הבלם והקפטן, עומר עמבר, שהעלה את צורן ליתרון 0:1.

היתרון הזה החזיק מעמד שתי דקות בלבד עד שאור ירדן כבש שער, שקבע את תוצאת המשחק - שוויון 1:1. שוב האחים שחם ממשיכים לביתם, כשהתוצאה שוויניות לשביעות רצונם המלאה של ההורים, עינב וערן. במחזור המשחקים הבא מכבי צורן תתארח אצל הפועל הוד השרון, בעוד שמ.ס עמק חפר תארח את מ.ס איחוד דרום השרון. 

