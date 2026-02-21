שרון קנטור ויואב עומר ניצחו בגביע אילת

שרון קנטור ויואב עומר ניצחו בתחרות גלישת הרוח במסגרת גביע אילת בגלשנים שהתקיימה (שבת) בעיר הדרומית בישראל. סגנית האלופה האולימפית מפאריס 2024 נראית טוב לאחר שהחלימה מהפציעה בראשה, ומי אכזבו בתחרות?

בנשים, סגנית האלופה האולימפית, שרון קנטור, סיימה במקום הראשון, לאחר שבתשעה מתוך 12 השיוטים שהיו לה במהלך התחרות היא סיימה ראשונה או שנייה, כך שהייתה לה תחרות כמעט מושלמת ונרשמו לחובתה רק 15 נקודות שליליות. סגנית אלופת העולם, תמר שטיינברג הצעירה, סיימה במקום השני עם 17 נקודות שליליות וגם היא בלטה לטובה בים.

שחר טיבי חזרה לגלוש וסיימה שלישית, לאחר שתוצאותיה הראשונות לא נספרו בגלל שנעדרה מסיבות אישיות מארבעת השיוטים הראשונים בתחרות עליהם היא לא קיבלה ניקוד, אך היא גלשה מצויין בסיום התחרות וניצחה בשלושת השיוטים האחרונים. דניאלה פלג נעדרה בגלל פציעה וקטי ספיצ’קוב לא נרשמה לתחרות, כך שהתחרו באילת רק שש גולשות רוח בסך הכל.

יואב כהן הגיע רביעי

בתחרות לגברים, יואב עומר ניצח, לאחר שסיים ראשון בחמישה שיוטים מתוך ה-12 שנערכו באילת. תומר ורדימון סיים במקום השני בפער של 3 נקודות שליליות, ופלג רג׳ואן השלים את תמונת הפודיום כאשר הגיע שלישי.

יואב עומר (גל פרידמן)

שני הנציגים האחרונים במשחקים האולימפיים נותרו מאחור. יואב כהן הגיע רביעי בדירוג הכללי באילת על אף שפתח טוב את התחרות עם שלושה שיוטים טובים (1, 2, 1) ואז הגיעה הדעיכה, והאלוף האולימפי תום ראובני הגיע רק למקום השישי מתוך שבעה מתחרים אחרי הופעה חלשה בה הוא לא ניצח באף שיוט.