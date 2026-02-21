בגיל 49: פלויד מייוות'ר החליט לחזור מפרישה

ימים ספורים לפני יום הולדתו ה-49, פלויד מייוות'ר הודיע כי יסיים את פרישתו וישוב לקריירת אגרוף מקצוענית, לאחר קרב הראווה המתוכנן שלו באביב 2026 מול מייק טייסון. מייוות'ר חתם על הסכם בלעדי עם CSI Sports ו-Fight Sports שישמשו כפרומוטרים שלו בשלב הבא של הקריירה.

"עדיין יש לי מה שצריך כדי לשבור שיאים"

בהודעה רשמית ל-ESPN אמר מייוות'ר: "עדיין יש לי מה שצריך כדי לקבוע עוד שיאים בענף. מהאירוע הקרוב שלי מול מייק טייסון ועד לקרב המקצועני הבא שאחריו, אף אחד לא ייצר הכנסות גבוהות יותר משערים, לא יביא קהל שידור עולמי גדול יותר ולא יכניס יותר כסף מכל אירוע אחר, מאשר האירועים שלי. ואני מתכוון להמשיך לעשות זאת עם שותף המדיה הגלובלי שלי, CSI Sports ו-Fight Sports".

מייוות'ר פרש בגיל 40 לאחר הנוקאאוט על כוכב ה-MMA קונור מקגרגור באוגוסט 2017, והעמיד את מאזנו על 50 ניצחונות ללא הפסד, מהם 27 בנוקאאוט. מאז המשיך להשתתף בשורת קרבות ראווה רווחיים מול לוגן פול, מיקורו אסאקורה וג'ון גוטי השלישי, נכדו של בוס מאפיה מפורסם.

מייוות'ר חובט במקגרגור (רויטרס)

בספטמבר האחרון הוכרז כי מייוות'ר וטייסון ייפגשו לקרב ראווה באביב 2026. דווח כי הקרב עשוי להתקיים ב-25 באפריל ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אך מועד סופי וערוץ שידור טרם אושרו. במקביל, מייוות'ר הגיש בתחילת החודש תביעה של מיליוני דולרים נגד רשת שואוטיים, בטענה כי הוא זכאי ל"לפחות" 340 מיליון דולר מתוך כ-1.2 מיליארד דולר שהרוויח לאורך הקריירה.

חזרתו של מייוות'ר תעמיד אותו מול דור חדש של מתאגרפים, צעירים ממנו כמעט בחצי גיל. עם זאת, חזרתו לאחרונה של מני פאקיאו לזירה המקצוענית מעלה מחדש אפשרות לקרב גומלין מתוקשר בין השניים, אחרי המפגש ביניהם ב-2015 שנחשב אז לקרב העשיר ביותר בתולדות האגרוף.

ריצ'רד וקרייג מילה, מייסדי CSI Sports ו-Fight Sports, מסרו בהצהרה משותפת: "החתמת פלויד מייוות'ר וחזרתו מפרישה לאחר שימשוך שוב קהל עולמי עם הקרב מול מייק טייסון מדגישה את המחויבות שלנו להביא לקהל הגלובלי את השמות הגדולים ביותר בענף. פלויד ימשיך לשלוט באגרוף עם הקהלים הגדולים ביותר והאירועים הרווחיים ביותר אי פעם, ואנו גאים ונרגשים לעשות זאת יחד עם הצוות הגלובלי שלנו. אנו מצפים להכרזות נוספות שירגשו את האוהדים וימשיכו לפתח את הענף ב-2026".

פלויד מייוות'ר חותם (ערן שרעבי)

מייוות'ר, שהיה במשך יותר מעשור הכוכב האמריקאי הגדול ביותר בענף, בנה את המוניטין שלו על הגנה מבריקה, ידיים מהירות ואישיות "Money May" שעוררה עניין ושנאה בו זמנית. כעת, כשהוא מתקרב לגיל 50, הוא מוכן להעמיד שוב את המאזן המושלם שלו על כף המאזניים ולנסות להוכיח כי גם כמעט עשור אחרי הקרב המקצועני האחרון שלו, הוא עדיין שייך לפסגת הזירה.