ליגה צרפתית 25-26
5217-4222לאנס1
5119-4922פאריס סן-ז'רמן2
4520-3622ליון3
4031-4823מארסיי4
3431-3522ליל5
3435-3422ראן6
3129-3622שטרסבורג7
3134-3522מונאקו8
3133-2922לוריין9
3026-3222טולוז10
3034-3123ברסט11
2927-2222אנז'ה12
2627-2022לה האבר13
2340-2722ניס14
2239-2622פ.צ. פאריס15
1730-1722אוקזר16
1440-2022נאנט17
1349-2222מץ18

"אמבפה קילל אותי: 'לך תז****, בן ז***'"

אקס מץ, אלכסנדר אוקידז'ה, טוען שהכוכב התנהג אחרת הרחק מהמצלמות: "יצאתי מדעתי, אמרתי לו 'אתה משוגע? מה אתה עושה?'". וגם: התמונה ששמר בפלאפון

|
קיליאן אמבפה ואלכסנדר אוקידז'ה (IMAGO)
קיליאן אמבפה ואלכסנדר אוקידז'ה (IMAGO)

האם קיליאן אמבפה לא מכבד את היריבים שלו? שוער העבר של מץ, אלכסנדר אוקידז’ה, סיפק עדות ישירה במיוחד על העימותים שלו עם אקס פאריס סן ז'רמן בתקופה שבה שיחק בבירה הצרפתית.

בראיון לסטרימר הצרפתי פלודאס, השוער האלג’יראי לא חסך בפרטים. לדבריו, ההתנהלות של אמבפה השתנתה בהתאם לתוצאה על לוח התוצאות: “כשהוא מוביל 0:1, 0:2 או 0:3, הוא מרים אותך מהרצפה, אומר ‘סליחה’, לוחץ יד והכול בסדר. אבל ברגע שהוא מרגיש שמאתגרים אותו, שהוא לא במשחק טוב או שפ.ס.ז’ הייתה בפיגור - הוא מתחיל לקלל, להעליב אותך ולהגיד דברים קשים מאוד”.

אוקידז’ה חזר במיוחד למשחק שנערך ב-22 בספטמבר 2021, בו ניצחה פ.ס.ז’ 1:2 בתוספת הזמן. במהלך המשחק, לאחר עצירה יזומה כדי לאפשר טיפול בשחקן, אמבפה ניסה להקפיץ מעל השוער במקום להחזיר את הכדור לקבוצה היריבה כמקובל.

“אמרתי לו: ‘אתה משוגע? מה אתה עושה?’”, סיפר אוקידז’ה. לטענתו, אמבפה השיב לו בזלזול: “תסתום את הפה, שחקן קטן". השוער הודה כי באותו רגע נאלץ לעצור את עצמו: “אמרתי לעצמי להירגע, כי אחרת אקבל אדום ואפגע בקבוצה”.

קיליאן אמבפה מנסה להקפיץ מעל אלכסנדר אוקידזקיליאן אמבפה מנסה להקפיץ מעל אלכסנדר אוקידז'ה (IMAGO)

“עשה סיבוב רק כדי לקלל”

המתח בין השניים לא הסתיים שם. לאחר שער הניצחון של אשרף חכימי בתוספת הזמן, טען אוקידז’ה כי אמבפה ביצע “סיבוב” מיוחד בדרכו לחגיגות כדי לקלל אותו. לדבריו, הכוכב הצרפתי הטיח בו קללות קשות במיוחד: “לך תז****, בן ז***".

השוער אמר: “לי אתה לא אומר דבר כזה. אני רימון - אם מושכים לי את הנצרה, אני מתפוצץ. יצאתי מדעתי. מבחינתי כבר לא היה קהל ולא היה משחק - זה היה כמו זירת איגרוף. אמרתי לו: ‘מול המצלמות אתה מציג את עצמך כאדם המושלם, מדבר יפה. אבל במציאות זה משהו אחר לגמרי”.

יש קלאסיקו! ריאל מדריד מעפילה לרבע הגמר

“אנחנו לא מאותו עולם”

אוקידז’ה, שמשחק כיום בסרביה, סיכם באנחה: “אנחנו לא מאותו עולם”. הוא אף הודה כי במשחק מאוחר יותר בפארק דה פראנס השאיר בכוונה את הרגל על הקרסול של אמבפה במהלך מהלך, ואף שמר תמונה מהמקרה בטלפון שלו - עדות לכך שהטינה נותרה בעינה.

