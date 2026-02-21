"אמבפה קילל אותי: 'לך תז****, בן ז***'"

האם קיליאן אמבפה לא מכבד את היריבים שלו? שוער העבר של מץ, אלכסנדר אוקידז’ה, סיפק עדות ישירה במיוחד על העימותים שלו עם אקס פאריס סן ז'רמן בתקופה שבה שיחק בבירה הצרפתית.

בראיון לסטרימר הצרפתי פלודאס, השוער האלג’יראי לא חסך בפרטים. לדבריו, ההתנהלות של אמבפה השתנתה בהתאם לתוצאה על לוח התוצאות: “כשהוא מוביל 0:1, 0:2 או 0:3, הוא מרים אותך מהרצפה, אומר ‘סליחה’, לוחץ יד והכול בסדר. אבל ברגע שהוא מרגיש שמאתגרים אותו, שהוא לא במשחק טוב או שפ.ס.ז’ הייתה בפיגור - הוא מתחיל לקלל, להעליב אותך ולהגיד דברים קשים מאוד”.

אוקידז’ה חזר במיוחד למשחק שנערך ב-22 בספטמבר 2021, בו ניצחה פ.ס.ז’ 1:2 בתוספת הזמן. במהלך המשחק, לאחר עצירה יזומה כדי לאפשר טיפול בשחקן, אמבפה ניסה להקפיץ מעל השוער במקום להחזיר את הכדור לקבוצה היריבה כמקובל.

“אמרתי לו: ‘אתה משוגע? מה אתה עושה?’”, סיפר אוקידז’ה. לטענתו, אמבפה השיב לו בזלזול: “תסתום את הפה, שחקן קטן". השוער הודה כי באותו רגע נאלץ לעצור את עצמו: “אמרתי לעצמי להירגע, כי אחרת אקבל אדום ואפגע בקבוצה”.

קיליאן אמבפה מנסה להקפיץ מעל אלכסנדר אוקידז'ה (IMAGO)

“עשה סיבוב רק כדי לקלל”

המתח בין השניים לא הסתיים שם. לאחר שער הניצחון של אשרף חכימי בתוספת הזמן, טען אוקידז’ה כי אמבפה ביצע “סיבוב” מיוחד בדרכו לחגיגות כדי לקלל אותו. לדבריו, הכוכב הצרפתי הטיח בו קללות קשות במיוחד: “לך תז****, בן ז***".

השוער אמר: “לי אתה לא אומר דבר כזה. אני רימון - אם מושכים לי את הנצרה, אני מתפוצץ. יצאתי מדעתי. מבחינתי כבר לא היה קהל ולא היה משחק - זה היה כמו זירת איגרוף. אמרתי לו: ‘מול המצלמות אתה מציג את עצמך כאדם המושלם, מדבר יפה. אבל במציאות זה משהו אחר לגמרי”.

“אנחנו לא מאותו עולם”

אוקידז’ה, שמשחק כיום בסרביה, סיכם באנחה: “אנחנו לא מאותו עולם”. הוא אף הודה כי במשחק מאוחר יותר בפארק דה פראנס השאיר בכוונה את הרגל על הקרסול של אמבפה במהלך מהלך, ואף שמר תמונה מהמקרה בטלפון שלו - עדות לכך שהטינה נותרה בעינה.