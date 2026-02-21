יום שבת, 21.02.2026 שעה 14:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

וארלה וסיסוקו בהרכב מכבי ת"א, אלמוג באשדוד

האלופה תארח ב-15:00 בבלומפילד מלא את הדרומיים: בן הרוש יפתח בהגנה אצל דיילה, גם אנדרדה ופרץ ב-11. מנגד, יוג'ין אנסה ומנדי יפתחו אצל ביטון

|
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

אחרי שנפרדה מבית"ר ירושלים בתיקו מאופס, מכבי תל אביב רוצה לחזור לנצח. הצהובים יארחו היום (שבת, 15:00) את מ.ס אשדוד באצטדיון בלומפילד במסגרת המחזור ה-24 של ליגת העל, לאחר שהצהובים לא ניצחו את הדרומיים במפגש בסיבוב הראשון בי”א.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, דור פרץ, קרווין אנדרדה, אמיר סהיטי, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצי’סקי, חמודי עמאר, טימותי אוואני, איברהים דיאקיטה, מאור ישילירמק, אריאל מנדי, ויקטור אוצ’אי, שלו הרוש, עילאי טמם, יוג`ין אנסה ואילון אלמוג.

רוני דיילה (רדאד גרוני דיילה (רדאד ג'בארה)

לפני המשחק בטדי, מכבי ת"א נכנסה לקצב תחת רוני דיילה עם שלושה ניצחונות רצופים על עירוני ק"ש, מכבי יפו (גביע) ומכבי בני ריינה בהפרש שערים של 1:13. כעת הצהובים מקווים לפתוח ברצף ניצחונות חדש כדי לשפר עמדות במאבקי הצמרת.

דיילה הגיע למשחק מהמקום הרביעי ומכבי ת"א צריכה להסתדר, שוב, ללא כריסטיאן בליץ’ שסובל מכאבים בגבו שמקרינים לרגל. הצהובים ייהנו מתמיכה של אצטדיון מלא במשחק מול אשדוד, תחת מזג אוויר לא רע בכלל בצהריי יום שבת ביפו.

ניר ביטון (שחר גרוס)ניר ביטון (שחר גרוס)

אשדוד תגיע למשחק מהמקום העשירי כשהיא מסובכת במאבקי התחתית אחרי ההפסד 2:1 להפועל ב"ש במחזור האחרון. עבור ניר ביטון מדובר במפגש מיוחד, שכן דיילה אימן אותו בסלטיק ותחתיו מאמן אשדוד כבש 11 שערים ובישל עוד 10 ב-89 משחקים במדי הסקוטים.

