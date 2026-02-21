יום שבת, 21.02.2026 שעה 12:12
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3135-3424ריאל סוסיאדד9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2537-3225אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

שינה את תדמיתו: אמבפה כבש את הלב של ברזיל

כוכב ריאל מדריד לא היה אהוד בארץ הסמבה לאור יחסיו עם ניימאר, אך הקסים את הקהל בעקבות הגיבוי הבלתי מתפשר לוויניסיוס שחווה תקרית גזענית נוספת

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

לאחר שנים של ביקורת על יחסיו עם ניימאר, קיליאן אמבפה כבש השבוע את לבם של הברזילאים כשעמד לצדו של ויניסיוס. הצרפתי סיפק עדות מכרעת כאשר אישר את טענות חברו לקבוצה שלפיהן היה יעד להתבטאויות גזעניות מצד ג'אנלוקה פרסטיאני בליסבון.

"ב-48 השעות האחרונות קשה למצוא אדם אהוב יותר בברזיל מאשר אמבפה". כך בטוחה העיתונאית טטיאנה מנטובאני, “אמבפה כבש השבוע את לבם של הברזילאים לאחר שהגן על ויניסיוס”. דקות לאחר שריקת הסיום במשחק בין בנפיקה ליסבון לריאל מדריד, שבמהלכו הברזילאי לכאורה ספג קריאות גזעניות מיריב, התייצב הצרפתי מול המצלמות הברזילאיות של ‘TNT Sports’.

"הוא היה מאוד כן", סיפרה טטיאנה מנטובאני, "הוא סיפר לנו הכל על מה שקרה על המגרש, כל מה שראה, שמע וחווה. הוא רצה לוודא שכל הברזילאים ידעו מה קרה על הדשא. מה שקיליאן עשה היה לוודא שאיש לא יוכל לפקפק במה שויניסיוס אמר".

קיליאן אמבפה (רויטרס)קיליאן אמבפה (רויטרס)

כבר מההתחלה הבחינה העיתונאית בטון מיוחד: "הוא הגיע ואמר לי, 'Hoje tudo bem?' ('מה שלומך היום?'), וכבר יצר חיבור עם ברזיל. מעולם לא שמעתי אותו אומר משהו בפורטוגזית, ואז בסיום הוא אמר 'obrigado' ('תודה'). אני חושבת שהוא רצה להראות שמעבר לכך שהוא עם ויניסיוס, הוא עם כל מי שמאמין בוויניסיוס".

"התדמית שלו לא הייתה טובה בברזיל, אבל היא השתנתה לחלוטין"

"האופן שבו הוא התנהל בכל הסיפור, בבהירות כזו, הוא הסיבה שברזיל כל כך אוהבת את קיליאן היום", סיכמה העיתונאית, המשמשת ככתבת במדריד. לאחר הראיון דיבר החלוץ גם עם התקשורת הספרדית ולאחר מכן פרסם מסר תמיכה בוויניסיוס ברשתות החברתיות. אלפי גולשים ברזילאים נהרו לפוסטים השונים כדי לברך את קיליאן אמבפה.

אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)

עם זאת, הפופולריות של הכוכב לשעבר של פ.ס.ז’ ידעה גם רגעים נמוכים במיוחד בארץ הכדורגל. "התדמית של קיליאן אמבפה בברזיל לא הייתה טובה בגלל יחסיו עם ניימאר. אנשים תמיד האמינו שקיליאן לא היה חבר של ניימאר", אומר גוסטבו הופמן, עיתונאי ב-ESPN ברזיל. "אבל עכשיו, אחרי מה שקיליאן עשה עם ויניסיוס, התדמית הזו השתנתה לחלוטין. היום אנשים אוהבים אותו מאוד. האוהדים מדברים על אמבפה כאילו היה שחקן ברזילאי".

"ויניסיוס והסביבה שלו מאוד אסירי תודה"

לפי גורם שמסקר את ריאל מדריד, לתמיכה של החלוץ הצרפתי יש משמעות גדולה מאוד עבור חברו לקבוצה. "ויניסיוס והסביבה שלו מאוד אסירי תודה לקיליאן אמבפה. מה שהוא עשה, אף אחד לא עשה עבור ויניסיוס בעבר. להיות כל כך חזק, כל כך ברור בדברים שלו, אפילו על המגרש, אפילו במהלך המשחק. הסביבה שלו באמת מרגישה תחושת הכרת תודה כלפיו ברגע זה", טוען גוסטבו הופמן.

הברזילאי אסיר תודה. ויניסיוס ואמבפה חוגגים (IMAGO)הברזילאי אסיר תודה. ויניסיוס ואמבפה חוגגים (IMAGO)

"אם לא אמבפה, זו הייתה מילה של ויניסיוס מול המילה של פרסטיאני. עכשיו לויניסיוס יש עד. יש לו את אמבפה לצדו. כך שקיליאן עשה את ההבדל עבור ויניסיוס", סיכם.

כעת נותר לראות אילו סנקציות יוטלו, אם בכלל, על הארגנטינאי ג'אנלוקה פרסטיאני. אופ"א פתחה בחקירה, אליה ריאל מדריד הגישה "את כל הראיות שברשותה".

