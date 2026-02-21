שינה את תדמיתו: אמבפה כבש את הלב של ברזיל

לאחר שנים של ביקורת על יחסיו עם ניימאר, קיליאן אמבפה כבש השבוע את לבם של הברזילאים כשעמד לצדו של ויניסיוס. הצרפתי סיפק עדות מכרעת כאשר אישר את טענות חברו לקבוצה שלפיהן היה יעד להתבטאויות גזעניות מצד ג'אנלוקה פרסטיאני בליסבון.

"ב-48 השעות האחרונות קשה למצוא אדם אהוב יותר בברזיל מאשר אמבפה". כך בטוחה העיתונאית טטיאנה מנטובאני, “אמבפה כבש השבוע את לבם של הברזילאים לאחר שהגן על ויניסיוס”. דקות לאחר שריקת הסיום במשחק בין בנפיקה ליסבון לריאל מדריד, שבמהלכו הברזילאי לכאורה ספג קריאות גזעניות מיריב, התייצב הצרפתי מול המצלמות הברזילאיות של ‘TNT Sports’.

"הוא היה מאוד כן", סיפרה טטיאנה מנטובאני, "הוא סיפר לנו הכל על מה שקרה על המגרש, כל מה שראה, שמע וחווה. הוא רצה לוודא שכל הברזילאים ידעו מה קרה על הדשא. מה שקיליאן עשה היה לוודא שאיש לא יוכל לפקפק במה שויניסיוס אמר".

קיליאן אמבפה (רויטרס)

כבר מההתחלה הבחינה העיתונאית בטון מיוחד: "הוא הגיע ואמר לי, 'Hoje tudo bem?' ('מה שלומך היום?'), וכבר יצר חיבור עם ברזיל. מעולם לא שמעתי אותו אומר משהו בפורטוגזית, ואז בסיום הוא אמר 'obrigado' ('תודה'). אני חושבת שהוא רצה להראות שמעבר לכך שהוא עם ויניסיוס, הוא עם כל מי שמאמין בוויניסיוס".

"התדמית שלו לא הייתה טובה בברזיל, אבל היא השתנתה לחלוטין"

"האופן שבו הוא התנהל בכל הסיפור, בבהירות כזו, הוא הסיבה שברזיל כל כך אוהבת את קיליאן היום", סיכמה העיתונאית, המשמשת ככתבת במדריד. לאחר הראיון דיבר החלוץ גם עם התקשורת הספרדית ולאחר מכן פרסם מסר תמיכה בוויניסיוס ברשתות החברתיות. אלפי גולשים ברזילאים נהרו לפוסטים השונים כדי לברך את קיליאן אמבפה.

אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)

עם זאת, הפופולריות של הכוכב לשעבר של פ.ס.ז’ ידעה גם רגעים נמוכים במיוחד בארץ הכדורגל. "התדמית של קיליאן אמבפה בברזיל לא הייתה טובה בגלל יחסיו עם ניימאר. אנשים תמיד האמינו שקיליאן לא היה חבר של ניימאר", אומר גוסטבו הופמן, עיתונאי ב-ESPN ברזיל. "אבל עכשיו, אחרי מה שקיליאן עשה עם ויניסיוס, התדמית הזו השתנתה לחלוטין. היום אנשים אוהבים אותו מאוד. האוהדים מדברים על אמבפה כאילו היה שחקן ברזילאי".

"ויניסיוס והסביבה שלו מאוד אסירי תודה"

לפי גורם שמסקר את ריאל מדריד, לתמיכה של החלוץ הצרפתי יש משמעות גדולה מאוד עבור חברו לקבוצה. "ויניסיוס והסביבה שלו מאוד אסירי תודה לקיליאן אמבפה. מה שהוא עשה, אף אחד לא עשה עבור ויניסיוס בעבר. להיות כל כך חזק, כל כך ברור בדברים שלו, אפילו על המגרש, אפילו במהלך המשחק. הסביבה שלו באמת מרגישה תחושת הכרת תודה כלפיו ברגע זה", טוען גוסטבו הופמן.

הברזילאי אסיר תודה. ויניסיוס ואמבפה חוגגים (IMAGO)

"אם לא אמבפה, זו הייתה מילה של ויניסיוס מול המילה של פרסטיאני. עכשיו לויניסיוס יש עד. יש לו את אמבפה לצדו. כך שקיליאן עשה את ההבדל עבור ויניסיוס", סיכם.

כעת נותר לראות אילו סנקציות יוטלו, אם בכלל, על הארגנטינאי ג'אנלוקה פרסטיאני. אופ"א פתחה בחקירה, אליה ריאל מדריד הגישה "את כל הראיות שברשותה".