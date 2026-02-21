הרכבים וציונים



גיא חדידה עם הכדור (שחר גרוס) גיא חדידה עם הכדור (שחר גרוס)

אין לדעת איך העונה הזו של טבריה תיגמר מבחינת בית הדין, אבל מה שאפשר מבחינתה לעשות כרגע זה להמשיך לשחק ולנסות להישאר בליגה על הדשא. בשעה זו מתקיים במסגרת המחזור ה-24 בליגת העל הקרב על אצטדיון בראל, כשטבריה מארחת את מכבי בני ריינה.

חניכיו של אלירן חודדה לא טעמו את טעם הניצחון כבר שישה משחקים והצליחו להסתבך בטבלה ללא קשר לפרשת החוזים מאחורי הקלעים, ובמחזור האחרון הם אמנם הוכיחו אופי כי נכנסו לפיגור פעמיים, אבל הצליחו לסחוט 2:2 נגד קריית שמונה במפגש נפלא. הטבריינים יחסרו את דניאל גולאני (שריר הירך האחורי) ודוד קלטינס (תאומים) שפצועים. בנוסף, ניב גוטליב מורחק לאחר שספג את הצהוב החמישי במשחק הליגה הקודם.

אופי? לסחוט תיקו? לחזור מפיגור? אלו דברים שלגמרי אי אפשר לומר על ריינה מנגד, שהיא בדרך הבטוחה לירידת ליגה. האורחת אי שם במקום האחרון עם 11 נקודות בלבד, רחוקה מאוד מחוף המבטחים. מה שכן, מי שכעת עורך בכורה על הקווים הוא ליאור ראובן, המאמן השלישי של ריינה העונה, שינסה להשיג 3 נק’.

המפגש בסיבוב הראשון בין שני הצדדים נגמר ב-1:3 לזכותה של עירוני טבריה, כאשר אמנם זה טורבו השווה אחרי שער יתרון של איתמר שבירו, אך האחרון השלים צמד ויונתן טפר נעץ את המסמר האחרון בתוספת הזמן כדי לתת שלוש נקודות, גם אז כמובן באצטדיון בראל, לחודדה.