יום שבת, 21.02.2026 שעה 19:51
יום שבת, 21/02/2026, 19:30אצטדיון דוחאליגת העל Winner - מחזור 24
הפועל ת"א
דקה 20
0 0
שופט: עומר בירן
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4426-4423הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2347-3024מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14
יובל בר | 21/02/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

אוהדי הפועל תל אביב נמצאים בעונה שהיא פשוט חלום. ניצחונות על המוליכות, חגיגה בדרבי והקבוצה סוף סוף חזרה למקומה הטבעי – הצמרת. בשעה זו האדומים ינסו להמשיך בחלום הזה כשהם מתארחים למשחק לא פשוט בכלל באצטדיון דוחא, אצל בני סכנין במסגרת המחזור ה-24 בליגת העל.

חניכיו של אליניב ברדה ברצף אדיר של חמישה ניצחונות ולא רוצים לעצור לרגע, כאשר במחזור האחרון הם רשמו 1:3 נוח ביותר על הפועל ירושלים בבלומפילד. במשחקי החוץ דווקא הפועל תל אביב כן מתקשה יותר העונה, והיא תקווה לשפר את המאזן הזה ולהתחיל לעשות זאת כבר בדוחא.

מהצד השני, בלגן עצום ושבוע סוער עבר המועדון מהצפון. בסכנין ראו אוהדים פורצים לאימון במה שבסופו של דבר גרם לשרון מימר מאמן הקבוצה לעזוב. הצפוניים עבדו קשה ומסביב לשעון למצוא מחליף לישורת האחרונה בליגת העל, ובסוף יוסי אבוקסיס חזר לקדנציה נוספת.

המאמן עורך בכורה מחודשת דווקא נגד האקסית במדיה לא הצליח בקדנציה האחרונה, כשהיה החלק המשמעותי מירידת הליגה של הפועל תל אביב. בסיבוב הראשון המפגש בין שתי הקבוצות נגמר ב-0:2 לשחקניו של ברדה, כשסתיו טוריאל כבש ראשון ולויזוס לויזו הכפיל וחתם את התוצאה בבלומפילד.

מחצית ראשונה
  • '6
  • כרטיס צהוב
  • עומר אבוהב ספג כרטיס צהוב
  • '3
  • החמצה
  • קרן רביעית תוך ארבע דקות הובילה את הכדור לצ׳יקו שנגח מקרוב לידיים של אבו ניל
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט עומר בירן הוציא את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד