אוהדי הפועל תל אביב נמצאים בעונה שהיא פשוט חלום. ניצחונות על המוליכות, חגיגה בדרבי והקבוצה סוף סוף חזרה למקומה הטבעי – הצמרת. בשעה זו האדומים ינסו להמשיך בחלום הזה כשהם מתארחים למשחק לא פשוט בכלל באצטדיון דוחא, אצל בני סכנין במסגרת המחזור ה-24 בליגת העל.

חניכיו של אליניב ברדה ברצף אדיר של חמישה ניצחונות ולא רוצים לעצור לרגע, כאשר במחזור האחרון הם רשמו 1:3 נוח ביותר על הפועל ירושלים בבלומפילד. במשחקי החוץ דווקא הפועל תל אביב כן מתקשה יותר העונה, והיא תקווה לשפר את המאזן הזה ולהתחיל לעשות זאת כבר בדוחא.

מהצד השני, בלגן עצום ושבוע סוער עבר המועדון מהצפון. בסכנין ראו אוהדים פורצים לאימון במה שבסופו של דבר גרם לשרון מימר מאמן הקבוצה לעזוב. הצפוניים עבדו קשה ומסביב לשעון למצוא מחליף לישורת האחרונה בליגת העל, ובסוף יוסי אבוקסיס חזר לקדנציה נוספת.

המאמן עורך בכורה מחודשת דווקא נגד האקסית במדיה לא הצליח בקדנציה האחרונה, כשהיה החלק המשמעותי מירידת הליגה של הפועל תל אביב. בסיבוב הראשון המפגש בין שתי הקבוצות נגמר ב-0:2 לשחקניו של ברדה, כשסתיו טוריאל כבש ראשון ולויזוס לויזו הכפיל וחתם את התוצאה בבלומפילד.