יום שבת, 21.02.2026 שעה 12:13
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3135-3424ריאל סוסיאדד9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2537-3225אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

לאמין ימאל - שחקן ההתקפה הכי משפיע באירופה

אמבפה, הולאנד וקיין הרחק מאחור: כוכב ברצלונה הוא היחיד ב-5 הליגות הגדולות עם לפחות 100 פעולות למשחק. ואיפה הוא מדורג בתרומה ישירה לשערים?

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

רוב המשחק ההתקפי של ברצלונה עובר דרך הרגליים של לאמין ימאל והמספרים פשוט לא משאירים מקום לספק. בגיל 18 בלבד, מספר 10 כבר מזמן לא נחשב רק להבטחה, אלא לשחקן ההתקפה המשפיע ביותר באירופה כיום.

על פי הנתונים, לאמין ימאל הוא שחקן ההתקפה עם המעורבות הגבוהה ביותר במשחק מבין כל שחקני ההתקפה בחמש הליגות הבכירות ובמפעלים האירופיים. הוא היחיד שחוצה את רף 100 הפעולות למשחק (ליתר דיוק: 100.52 פעולות ל-90 דקות), נתון הכולל מאבקים, מסירות, הגבהות לרחבה, חילוצי כדור, דריבלים ובעיטות.

לשם השוואה, מייקל אוליסה מבאיירן מינכן עומד על 91.53 פעולות וחביצ'ה קברצחאליה מפאריס סן ז'רמן עם 88.43. מאחוריהם משתרכים שמות נוצצים במיוחד.

מייקל אוליסה (IMAGO)מייקל אוליסה (IMAGO)

כך למשל, ארלינג הולאנד רושם 26.7 פעולות בלבד ל-90 דקות וקיליאן אמבפה עם 59.4. גם הארי קיין, שנחשב לחלוץ שלם במיוחד, עומד על כ-49 פעולות בממוצע. הנתונים מדגישים עד כמה שחקני הכנף מעורבים יותר בבניית המשחק, אך גם בהשוואה אליהם, אף אחד לא משתווה להשפעה של לאמין ימאל.

לא רק יוצר, גם מסיים

בגזרת התרומה הישירה לשערים, לאמין ימאל מציג ממוצע של 0.90 שערים ובישולים יחד ל-90 דקות. אמנם יש שחקנים שמקדימים אותו במעט, אך הפערים לא גדולים: לואיס דיאס עם 1.01, דניז אונדאב עם 1.02, הולאנד עם 1.05, אוליסה עם 1.13, אמבפה עם 1.28 וקיין שמוביל עם 1.36.

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

כאשר בוחנים את הנתונים רק בקרב שחקנים עד גיל 23, הכוכב של בארסה מוביל גם במדד המעורבות וגם במדד התרומה לשערים. ז'רמי דוקו ממנצ'סטר סיטי עומד על קצת יותר מ-85 פעולות, כ-15 פחות מלאמין ימאל. בתחום הכיבושים והבישולים, מרסיאל גודו משטרסבורג מתקרב עם 0.82, אך גם כאן לאמין ימאל בראש.

