גינת בסגל הפועל ת"א מול חולון, מיציץ' בחוץ

תומר גינת נכלל בסגל הפועל ת"א הערב (שבת, 21:15) מול הפועל חולון. לעומת זאת, דימיטריס איטודיס החליט להשאיר בחוץ את וסיליה מיציץ’ בסגל שפורסם הבוקר. הזרים שנכללים בסגל של הפועל ת"א הם: ג’ונתן מוטלי, כריס ג’ונס, אלייז’ה בראיינט, טאי אודיאסי ואיש וויינרייט.

מנגד, סגל מלא יעמוד לרשות מאמן חולון, פרדראג קרוניץ', שיערוך את משחק הבכורה שלו בליגת העל. הקפטן נתנאל ארצי, שנעדר משני המשחקים האחרונים עקב פציעה ממנה סבל, החלים וישוב לפרקט.

משחק הזעזוע

כזכור, בחולון לא רוצים לזכור את המפגש הקודם בין הקבוצות בליגה העונה. הוא הסתיים בתבוסה משפילה של 114:60, מה שהוביל לזעזוע אצל הסגולים עם פיטוריו של דני פרנקו. בהמשך חולון נפרדה גם מיואב שמיר, וקרוניץ’ מקווה לגורל אחר.

אגב, ניצחון החוץ האחרון של חולון על הפועל ת״א בעונה סדירה של הליגה היה לפני יותר משלוש שנים, ב-4 בפברואר, 2023: 87:93 לסגולים בהיכל שלמה.