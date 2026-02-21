"ארסק אותך": מהומה לפני הקרב של אהבת השם

הזירה בליטא הולכת לרעוד הלילה (שבת). מה שהתחיל כקרב MMA מקצועי הפך במהלך השבוע האחרון למלחמה אישית, יצרית וטעונה במיוחד בין התקווה הישראלית, אהבת השם גורדון, לבין יריבו הטורקי, עלי קויונצ'ו. עם מאזן מושלם של 0:10 וקהל ישראלי משולהב שמלווה אותו, גורדון מגיע כדי לסגור חשבון ולעשות צעד ענק לעבר תואר האליפות.

"כשאחד מאיתנו יוצא למלחמה כולנו יוצאים"

המתח הגיע לנקודת רתיחה כבר בתחילת השבוע, לאחר שהטורקי פרסם פוסט ברשתות החברתיות עם מסר מאיים כלפי גורדון וכיתוב פוליטי המעודד "שחרור מדינה שאינה קיימת". גורדון לא נשאר חייב, והגיע למסיבת העיתונאים ביום חמישי כשהוא טעון באנרגיות שיא.

מול פניהם המופתעות של ראשי הארגון, גורדון פתח את דבריו בקריאות "אל חי" כשהקהל הישראלי באולם עונה לו בשאגה: "ישראל!". הלוחם הישיר מבט ליריבו והצהיר: "כשאחד מאיתנו יוצא למלחמה כולנו יוצאים למלחמה. אל תחשוב שלא ראיתי את הפוסט שלך, אתה הולך לשלם על זה ואני הולך לרסק אותך".

"שלא תחשוב שלא ראיתי את הפוסט שלך". אהבת השם גורדון (ONE CHAMPIONSHIP)

הטורקי, שנראה לחוץ מהמעמד, הצליח רק לסנן: "בוא נראה אותך מחייך ככה אחרי הקרב", וזכה לתגובה מיידית מגורדון: "אני אחייך כשאראה את הפרצוף שלך מרוח על הרצפה". בשיאו של העימות חזיתית, קויונצ'ו הניף אצבע משולשת לעבר הישראלי, שסירב בתוקף ללחוץ את ידו.

המהומה בשקילה: "הבאתי לך רופא"

אם מישהו חשב שזה נגמר שם, הגיעה השקילה ביום שישי וסיפקה תמונות שלא רואים כל יום. גורדון עלה לבמה כשלצידו אדם לבוש במדי רופא. "הבאתי בשבילך רופא שיסדר לך את הפנים אחרי הקרב", אמר לטורקי המופתע.

המילים הללו גרמו לקויונצ'ו לאבד את העשתונות; הוא ניסה לתקוף פיזית את גורדון על הבמה, ורק התערבות מהירה של המאבטחים מנעה קטטה המונית במקום. לאחר שהופרדו, גורדון סיכם בנחישות: "אני כבר כמעט מרחם עליו, אבל אחרי מה שהוא אמר ועשה הוא הפך את זה לאישי. עכשיו אין רחמים".

"אני כמעט מרחם עליו". אהבת השם גורדון (שי יחזקאל)

בדרך לחגורה

עבור גורדון, מדובר בהרבה יותר מעוד קרב. עם מאזן קריירה נקי מהפסדים (0:10), ניצחון הלילה יבטיח לו כמעט בוודאות את הקרב על חגורת האליפות היוקרתית של הארגון. מנגד, קויונצ'ו מגיע להופעת בכורה בארגון הליטאי אחרי הפסד ב"וואן צ'מפיונשיפ", כשהוא יודע שהפסד נוסף עלול להיות קריטי עבורו.

האם אהבת השם ימשיך את הרצף המדהים שלו וישתיק את הטורקי? התשובות הלילה בשידור ישיר בערוץ ONE2 החל מהשעה 21:00.