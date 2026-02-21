מחצית: מכבי חיפה - בית"ר י-ם 0:1

בליגת העל הפלייאוף העליון עוד לא יצא לדרך, אבל בליגת העל לנוער הוא כבר בעיצומו. היום (שבת) הוא מסדר מפגשים מסקרנים ובשעה זו מכבי חיפה מארחת את בית"ר ירושלים, כאשר במקביל לכך מתקיים הדרבי בין מכבי להפועל פתח תקווה.

מכבי חיפה – בית"ר ירושלים 0:1

הירוקים הגיעו לקצף מהמקום הרביעי והם רוצים לחזור לעניינים. מאז שהדהימו את ברצלונה בליגת האלופות לנוער, הם חטפו תבוסה 6:1 למכבי ת"א בליגה ולאחר מכן גם הודחו על ידה מגביע המדינה. הירושלמים שהגיעו מהמקום האחרון בפלייאוף העליון, הפסידו 2:1 למכבי פ"ת במחזור הקודם.

שחקני הנוער של מכבי חיפה מוכנים (לילך וויס-רוזנברג)

גם שחקני הנוער של בית"ר ירושלים דרוכים (לילך וויס-רוזנברג)

יעקב שחר צופה (לילך וויס-רוזנברג)

אוהדי מכבי חיפה (לילך וויס-רוזנברג)

איתי מרדכי (לילך וויס-רוזנברג)

סמי מלכה (לילך וויס-רוזנברג)

איתי שושן מול עילאי רואש (לילך וויס-רוזנברג)

איילון ברוך עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)

דניאל דרזי מוקף (לילך וויס-רוזנברג)

דקה 32, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: ליאם קרגולה הקדים בתוך הרחבה את נועם טוראל, האחרון ספק בעט לראשון ברגל, השופט לא היסס כשהצביע מיד על הנקודה. דניאל דרזי בעט את הפנדל פנימה.

נועם טוראל בפעולה (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי פ"ת – הפועל פ"ת 0:0

המארחים דולקים בעקבותיה של חיפה והם הגיעו מהמקום החמישי. מכבי פתח תקווה ניצחה את בית"ר ירושלים במחזור הקודם וגם עברה שלב בגביע עם 0:3 על מכבי יבנה, בעוד הפועל פתח תקווה השביעית ניצחה במחזור הקודם 1:2 את מכבי נתניה.

תוצאות נוספות בליגת העל לנוער

בני יהודה – ק”ש 1:3 (כבשו לבני יהודה: אריאל גואטה, שחר מזרחי (צמד), כבש לק”ש: אשרי דרור)

הפועל עכו – הפועל חיפה 1:1 (כבש לעכו: אלרחמאן שהואן, כבש להפועל חיפה: מועתז חמד)

אשדוד – רעננה 1:1 (כבש לאשדוד: מאור קובה, כבש לרעננה: נועם לנגביץ)