יום שבת, 21.02.2026 שעה 14:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4527-6021מכבי ת"א1
4519-3721הפועל ת"א2
4024-4121הפועל ב"ש3
3927-4521מכבי חיפה4
3730-3921מכבי פ"ת5
3630-5120מכבי נתניה6
2837-3620הפועל פ"ת7
2844-3421בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3030-3023מ.ס. אשדוד2
2732-3622הפועל כפ"ס3
2747-3622הפועל ראשל"צ4
2637-3323הפועל רעננה5
2442-2622מכבי הרצליה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1458-3522הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

מחצית: מכבי חיפה - בית"ר י-ם 0:1

ליגת העל לנוער, מחזור 22: רגע לפני אתלטיקו, הירוקים עלו ליתרון נגד הירושלמים אחרי פנדל גבולי שדייק דרזי. עוד כעת: מכבי פ"ת - הפועל פ"ת 0:0

|
איילון ברוך עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)
איילון ברוך עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)

בליגת העל הפלייאוף העליון עוד לא יצא לדרך, אבל בליגת העל לנוער הוא כבר בעיצומו. היום (שבת) הוא מסדר מפגשים מסקרנים ובשעה זו מכבי חיפה מארחת את בית"ר ירושלים, כאשר במקביל לכך מתקיים הדרבי בין מכבי להפועל פתח תקווה.

מכבי חיפה – בית"ר ירושלים 0:1

הירוקים הגיעו לקצף מהמקום הרביעי והם רוצים לחזור לעניינים. מאז שהדהימו את ברצלונה בליגת האלופות לנוער, הם חטפו תבוסה 6:1 למכבי ת"א בליגה ולאחר מכן גם הודחו על ידה מגביע המדינה. הירושלמים שהגיעו מהמקום האחרון בפלייאוף העליון, הפסידו 2:1 למכבי פ"ת במחזור הקודם.

שחקני הנוער של מכבי חיפה מוכנים (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הנוער של מכבי חיפה מוכנים (לילך וויס-רוזנברג)
גם שחקני הנוער של בית"ר ירושלים דרוכים (לילך וויס-רוזנברג)גם שחקני הנוער של בית"ר ירושלים דרוכים (לילך וויס-רוזנברג)
יעקב שחר צופה (לילך וויס-רוזנברג)יעקב שחר צופה (לילך וויס-רוזנברג)
אוהדי מכבי חיפה (לילך וויס-רוזנברג)אוהדי מכבי חיפה (לילך וויס-רוזנברג)
איתי מרדכי (לילך וויס-רוזנברג)איתי מרדכי (לילך וויס-רוזנברג)
סמי מלכה (לילך וויס-רוזנברג)סמי מלכה (לילך וויס-רוזנברג)
איתי שושן מול עילאי רואש (לילך וויס-רוזנברג)איתי שושן מול עילאי רואש (לילך וויס-רוזנברג)
איילון ברוך עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)איילון ברוך עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)
דניאל דרזי מוקף (לילך וויס-רוזנברג)דניאל דרזי מוקף (לילך וויס-רוזנברג)

דקה 32, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: ליאם קרגולה הקדים בתוך הרחבה את נועם טוראל, האחרון ספק בעט לראשון ברגל, השופט לא היסס כשהצביע מיד על הנקודה. דניאל דרזי בעט את הפנדל פנימה.

נועם טוראל בפעולה (לילך וויס-רוזנברג)נועם טוראל בפעולה (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי פ"ת – הפועל פ"ת 0:0

המארחים דולקים בעקבותיה של חיפה והם הגיעו מהמקום החמישי. מכבי פתח תקווה ניצחה את בית"ר ירושלים במחזור הקודם וגם עברה שלב בגביע עם 0:3 על מכבי יבנה, בעוד הפועל פתח תקווה השביעית ניצחה במחזור הקודם 1:2 את מכבי נתניה.

תוצאות נוספות בליגת העל לנוער

בני יהודה – ק”ש 1:3 (כבשו לבני יהודה: אריאל גואטה, שחר מזרחי (צמד), כבש לק”ש: אשרי דרור)
הפועל עכו – הפועל חיפה 1:1 (כבש לעכו: אלרחמאן שהואן, כבש להפועל חיפה: מועתז חמד)
אשדוד – רעננה 1:1 (כבש לאשדוד: מאור קובה, כבש לרעננה: נועם לנגביץ)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */