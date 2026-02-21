יום שבת, 21.02.2026 שעה 17:42
יום שבת, 21/02/2026, 17:30אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 24
הפועל פ"ת
דקה 13
0 0
שופט: אביעד שילוח
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4426-4423הפועל ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2347-3024מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 21/02/2026 17:30
הרכבים וציונים
 
 
נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)
מכבי חיפה מקווה להמשיך במומנטום אחרי שהביסה 0:4 את בני סכנין. הירוקים מארחים בשעה זו את הפועל פ"ת המפתיעה באצטדיון סמי עופר במסגרת המחזור ה-24 של ליגת העל.

גם הפעם ברק בכר צריך להסתדר עם סגל חסר במיוחד. טריבנטה סטיוארט הצטרף ברשימת החיסורים לאיתן אזולאי, עלי מוחמד, פייר קורנו, קני סייף ופדראו, אבל לחיפה אין זמן להתעסק בזה לאור הרצון לנצח כדי לשפר עמדות ככל הניתן לקראת הפלייאוף העליון ולהבטיח אותו, כשהיא צריכה נקודה.

חיפה בעצם הגיעה למשחק עם שלושה ניצחונות בארבעת המשחקים האחרונים. המעידה של הירוקים הגיעה דווקא ב-1:1 מול הפועל ירושלים לפני שבועיים וכעת הם מחפשים ניצחון שני ברציפות, כשבעוד שבוע וחצי מצפה להם המשחק המסקרן מול הפועל ת"א.

הפועל פ"ת מקווה להפתיע וגם היא צריכה את הנקודות, שכן מקומה בפלייאוף העליון כלל לא מובטח גם כן. המלאבסים בעונה מצוינת, אבל הם במצב לא פשוט, שכן הם ספגו ארבעה הפסדים בששת המשחקים האחרונים שלהם, ואחרי המפגש עם חיפה יצפו להם משחקים מול הפועל ב"ש והפועל ת"א.

מחצית ראשונה
  • '10
  • כרטיס צהוב
  • עוד לפני שהיה מצב רציני ראשון, היה מוצהב אחד, כשסדריק דון הכשיל את צ'פיוקה סונגה ונכנס לפנקס
  • '6
  • אחר
  • המשחק נעצר כבר בפתיחה כדי שהשחקנים שצמים רמדאן יוכלו לאכול ולשתות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי חיפה תצליח להבטיח את המקום בפלייאוף העליון, או שהפועל פתח תקווה תנצח ותעשה צעד משמעותי עבורה במאבק על הכרטיס לשם?
