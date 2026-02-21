רטרו-אקטיבית: מכבי ת"א ניצחה 2:3 את אשדוד

השחקן המצטיין
אמיר סהיטי, ציון: 8
שער ובישול, סידר עוד מצב אחד לפחות שלא נוצל. הצטיין יחד עם רביבו ו-וארלה
השחקן המאכזב
יוג'ין אנסה, ציון: 4
לא הצליח לעשות שום דבר חיובי מול מכבי ת"א חלשה במיוחד
בטעם של פעם. מכבי תל אביב הייתה מאוכזבת אחרי היכולת שהראתה ביום שני בשוויון המאופס מול בית”ר ירושלים, כשהחבורה של רוני דיילה רצתה לחזור למסלול הניצחנות וכך היא עשתה היום (שבת), כשגברה 2:3 על מ.ס אשדוד בבלומפילד. אמיר סהיטי, סייד אבו פרחי והליו וארלה כבשו, כשאיברהים דיאקיטה ואילון אלמוג עשו זאת אצל האורחת.
החצי הראשון היה מהטובים שאינו בליגה השנה. הכדור לא הפסיק להיבעט לשני השערים, עד שסהיטי היה זה שגם עזר לו לפגוש את הרשת ראשון. דיאקיטה נגח פנימה והשווה בצד השני, אך אבו פרחי מיהר להחזיר את החיוך לקהל הצהוב, שבא בהמוניו.
אל המחצית השנייה שתי הקבוצות עלו עם אותו הרצון להבקיע, ותוך פחות מ-5 דקות וארלה גם עשה זאת אצל האלופה המכהנת, עם בעיטה מסובבת לחיבורים הרחוקים. הקבוצה מעיר הנמל לא התכוונה לוותר, כשהצליחה לסחוט פנדל אותו אילון אלמוג דייק, אבל לבסוף המארחת השאירה את 3 הנקודות בבית.
רגשות מעורבים צריכים להיות לרוני דיילה, שכן קבוצתו נראתה נהדר התקפית וייצרה המון מצבים, אך לא הצליחה להרוג את המשחק וכמעט שילמה על כך בתיקו בלתי נסלח. מהצד השני, עוד הופעה מרשימה למ.ס אשדוד של אבי אבינו וניר ביטון, אך שוב, היא יוצאת עם המחמאות בלבד.
מחצית שניה
-
'90+9
- זהו זה! ספיר ברמן שרקה לסיום. 2:3 מרובה מצבים למכבי ת"א על מ.ס אשדוד
-
'90+3
- מאור ישילירמק ראה את הכרטיס הצהוב
-
'85
- חילוף אחרון אצל דיילה. סהיטי יצא, אושר דוידה נכנס
-
'83
- מה יהיה דור פרץ? עידו שחר השאיר לקפטן הצהובים, ששלח בעיטה חזקה מקרוב, נימצ’יסקי המשיך לרדוף אותו עם עוד הצלה
-
'81
- חילוף אחרון של הקבוצה מעיר הנמל. אליה גטהון עלה במקום טימותי אוואני
-
'73
- חילוף גם אצל האורחת. אילון אלמוג יצא, עילאי חג'ג' נכנס
-
'73
- יונס מלדה החליף את אבו פרחי
-
'73
- חילוף כפול אצל מכבי ת"א. סיסוקו פינה את מקומו לעידו שחר
-
'66
- סייד אבו פרחי ראה את הכרטיס הצהוב
-
'64
- קצת אחרי שנכנס, צהוב ליאמין
-
'60
- חילוף נוסף של אשדוד. אילי תמם יצא, אמיתי יאמין נכנס
-
'57
- שער! מ.ס אשדוד צימקה ל-3:2: כדור עונשין מ-11 מטרים נשרק לאורחת, אילון אלמוג ניגש ובעט לרשת
-
'56
- איסוף סיסוקו גרם לפנדל וראה כרטיס צהוב
-
'49
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-1:3: איזה מהלך ענק מבית היוצר של רוני דיילה. אמיר סהיטי העביר כדור רוחב שהגיע להליו וארלה, האחרון השתלט ושלח בעיטה מסובבת לחיבורים
-
'46
- נועם בן הרוש פינה את מקומו למוחמד עלי קמארה
-
'46
- גם רוני דיילה ביצע שני חילופים. קרווין אנדרדה יצא, איתמר נוי נכנס
-
'46
- שלו הרוש יצא, הייפורד בואהן נכנס
-
'46
- שני חילופי מחצית אצל האורחת. נהוראי דבוש עלה במקום מוחמד עאמר
מחצית ראשונה
-
'45+3
- איסוף סיסוקו הכניס כדור לדור פרץ, שבעט על נימצ'יסקי מעוד מצב נפלא
-
'42
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-1:2: מה הולך פה?! רוי רביבו שלח לעומק את סייד אבו פרחי, שכמו חלוץ גדול, השתלט, העביר לרגל שמאל וסיים מצוין לפינה הרחוקה
-
'41
- איזו החמצה של דור פרץ. הפעם וארלה מצא אותו מהאגף הימני, אך הקשר של הצהובים שלח כדור חלש לאמצע ממצב קורץ
-
'37
- שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: אילי תמם העלה קרן נהדרת מצד שמאל, איברהים דיאקיטה עלה מעל כולם ושלח נגיחה מדויקת לפינה הרחוקה של אופק מליקה
-
'30
- סהיטי חטף את הכדור למגן ומצא את עצמו ב-1 על 1. הקיצוני ניסה להקפיץ מעל השוער, אך הכדור שלו הלך גבוה
-
'26
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: איזה יופי. אחרי חילופי מסירות הכדור הגיע לרוי רביבו באגף, שהעביר מסירה שחתכה את כל ההגנה ומצאה את אמיר סהיטי, שלא התבלבל מול שער חשוף וכבש
-
'17
- עוד מצב טוב של אשדוד. הגבהה מצד שמאל מצאה את עאמר לבד, אך הוא נגח מעל המשקוף
-
'9
- ההזדמנות הכי טובה במשחק, דווקא של האורחת! עאמר הכניס הרמה גדולה ליוג'ין אנסה, שהיה לבד מול השער, אך שלח את הכדור לקורה מקרוב
-
'6
- איזו הצלה של נימצ'יסקי! וארלה העביר כדור רוחב שעבר את כל ההגנה והגיע לדור פרץ, ששלח בעיטה חדה מקרוב. השוער מתח את איבריו והציל ממש מקו השער
-
'5
- מומד עאמר ראה את הצהוב הראשון במשחק לאחר כניסה מסוכנת על רוי רביבו
-
'2
- הזדמנות ראשונה לצהובים. הליו וארלה קיבל את הכדור, עבר מרגל ימין לשמאל וניסה בעיטה חדה, קארול נימצ'יסקי היה במקום
-
'1
- השופטת ספיר ברמן הוציאה את ההתמודדות המסקרנת בבלומפילד לדרך!