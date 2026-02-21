רטרו-אקטיבית: מכבי ת"א ניצחה 2:3 את אשדוד

דעת המבקר

השחקן המצטיין אמיר סהיטי, ציון: 8

השחקן המאכזב יוג'ין אנסה, ציון: 4

לא הצליח לעשות שום דבר חיובי מול מכבי ת"א חלשה במיוחד

הרכבים וציונים

בטעם של פעם. מכבי תל אביב הייתה מאוכזבת אחרי היכולת שהראתה ביום שני בשוויון המאופס מול בית”ר ירושלים, כשהחבורה של רוני דיילה רצתה לחזור למסלול הניצחנות וכך היא עשתה היום (שבת), כשגברה 2:3 על מ.ס אשדוד בבלומפילד. אמיר סהיטי, סייד אבו פרחי והליו וארלה כבשו, כשאיברהים דיאקיטה ואילון אלמוג עשו זאת אצל האורחת.

החצי הראשון היה מהטובים שאינו בליגה השנה. הכדור לא הפסיק להיבעט לשני השערים, עד שסהיטי היה זה שגם עזר לו לפגוש את הרשת ראשון. דיאקיטה נגח פנימה והשווה בצד השני, אך אבו פרחי מיהר להחזיר את החיוך לקהל הצהוב, שבא בהמוניו.

אל המחצית השנייה שתי הקבוצות עלו עם אותו הרצון להבקיע, ותוך פחות מ-5 דקות וארלה גם עשה זאת אצל האלופה המכהנת, עם בעיטה מסובבת לחיבורים הרחוקים. הקבוצה מעיר הנמל לא התכוונה לוותר, כשהצליחה לסחוט פנדל אותו אילון אלמוג דייק, אבל לבסוף המארחת השאירה את 3 הנקודות בבית.

רגשות מעורבים צריכים להיות לרוני דיילה, שכן קבוצתו נראתה נהדר התקפית וייצרה המון מצבים, אך לא הצליחה להרוג את המשחק וכמעט שילמה על כך בתיקו בלתי נסלח. מהצד השני, עוד הופעה מרשימה למ.ס אשדוד של אבי אבינו וניר ביטון, אך שוב, היא יוצאת עם המחמאות בלבד.