יום שבת, 21.02.2026 שעה 17:27

שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)

רטרו-אקטיבית: מכבי ת"א ניצחה 2:3 את אשדוד

מדים של פעם, יכולת מודרנית ומלא מצבים: הצהובים חגגו בבלומפילד הגדוש משערים נפלאים של סהיטי, אבו פרחי ו-וארלה. דיאקיטה ואלמוג כבשו אצל האורחת

רז אמיר | 21/02/2026 15:00
יום שבת, 21/02/2026, 15:00אצטדיון בלומפילד - 24,413 צופיםליגת העל Winner - מחזור 24
מ.ס אשדוד
שער איברהים דיאקיטה (37)
פנדל אילון אלמוג (57)
הסתיים
3 2
שופט: ספיר ברמן (ציון: 5)
שער אמיר סהיטי (26)
שער סייד אבו פרחי (42)
שער הליו וארלה (49)
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4426-4423הפועל ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2347-3024מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אמיר סהיטי, ציון: 8
שער ובישול, סידר עוד מצב אחד לפחות שלא נוצל. הצטיין יחד עם רביבו ו-וארלה
השחקן המאכזב
יוג'ין אנסה, ציון: 4
לא הצליח לעשות שום דבר חיובי מול מכבי ת"א חלשה במיוחד
הרכבים וציונים
 
 

בטעם של פעם. מכבי תל אביב הייתה מאוכזבת אחרי היכולת שהראתה ביום שני בשוויון המאופס מול בית”ר ירושלים, כשהחבורה של רוני דיילה רצתה לחזור למסלול הניצחנות וכך היא עשתה היום (שבת), כשגברה 2:3 על מ.ס אשדוד בבלומפילד. אמיר סהיטי, סייד אבו פרחי והליו וארלה כבשו, כשאיברהים דיאקיטה ואילון אלמוג עשו זאת אצל האורחת. 

החצי הראשון היה מהטובים שאינו בליגה השנה. הכדור לא הפסיק להיבעט לשני השערים, עד שסהיטי היה זה שגם עזר לו לפגוש את הרשת ראשון. דיאקיטה נגח פנימה והשווה בצד השני, אך אבו פרחי מיהר להחזיר את החיוך לקהל הצהוב, שבא בהמוניו.

אל המחצית השנייה שתי הקבוצות עלו עם אותו הרצון להבקיע, ותוך פחות מ-5 דקות וארלה גם עשה זאת אצל האלופה המכהנת, עם בעיטה מסובבת לחיבורים הרחוקים. הקבוצה מעיר הנמל לא התכוונה לוותר, כשהצליחה לסחוט פנדל אותו אילון אלמוג דייק, אבל לבסוף המארחת השאירה את 3 הנקודות בבית.

רגשות מעורבים צריכים להיות לרוני דיילה, שכן קבוצתו נראתה נהדר התקפית וייצרה המון מצבים, אך לא הצליחה להרוג את המשחק וכמעט שילמה על כך בתיקו בלתי נסלח. מהצד השני, עוד הופעה מרשימה למ.ס אשדוד של אבי אבינו וניר ביטון, אך שוב, היא יוצאת עם המחמאות בלבד.

מחצית שניה
  • '90+9
  • החלטת שופט
  • זהו זה! ספיר ברמן שרקה לסיום. 2:3 מרובה מצבים למכבי ת"א על מ.ס אשדוד
  • '90+3
  • כרטיס צהוב
  • מאור ישילירמק ראה את הכרטיס הצהוב
  • '85
  • חילוף
  • חילוף אחרון אצל דיילה. סהיטי יצא, אושר דוידה נכנס
  • '83
  • החמצה
  • מה יהיה דור פרץ? עידו שחר השאיר לקפטן הצהובים, ששלח בעיטה חזקה מקרוב, נימצ’יסקי המשיך לרדוף אותו עם עוד הצלה
  • '81
  • חילוף
  • חילוף אחרון של הקבוצה מעיר הנמל. אליה גטהון עלה במקום טימותי אוואני
  • '73
  • חילוף
  • חילוף גם אצל האורחת. אילון אלמוג יצא, עילאי חג'ג' נכנס
  • '73
  • חילוף
  • יונס מלדה החליף את אבו פרחי
  • '73
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל מכבי ת"א. סיסוקו פינה את מקומו לעידו שחר
  • '66
  • כרטיס צהוב
  • סייד אבו פרחי ראה את הכרטיס הצהוב
  • '64
  • כרטיס צהוב
  • קצת אחרי שנכנס, צהוב ליאמין
  • '60
  • חילוף
  • חילוף נוסף של אשדוד. אילי תמם יצא, אמיתי יאמין נכנס
  • '57
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד צימקה ל-3:2: כדור עונשין מ-11 מטרים נשרק לאורחת, אילון אלמוג ניגש ובעט לרשת
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • איסוף סיסוקו גרם לפנדל וראה כרטיס צהוב
  • '49
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-1:3: איזה מהלך ענק מבית היוצר של רוני דיילה. אמיר סהיטי העביר כדור רוחב שהגיע להליו וארלה, האחרון השתלט ושלח בעיטה מסובבת לחיבורים
  • '46
  • חילוף
  • נועם בן הרוש פינה את מקומו למוחמד עלי קמארה
  • '46
  • חילוף
  • גם רוני דיילה ביצע שני חילופים. קרווין אנדרדה יצא, איתמר נוי נכנס
אבי אבינו (רדאד ג'בארה)אבי אבינו (רדאד ג'בארה)
  • '46
  • חילוף
  • שלו הרוש יצא, הייפורד בואהן נכנס
  • '46
  • חילוף
  • שני חילופי מחצית אצל האורחת. נהוראי דבוש עלה במקום מוחמד עאמר
מחצית ראשונה
  • '45+3
  • החמצה
  • איסוף סיסוקו הכניס כדור לדור פרץ, שבעט על נימצ'יסקי מעוד מצב נפלא
קרווין אנדרדה חוגג עם סייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)קרווין אנדרדה חוגג עם סייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)
סייד אבו פרחי חוגג (רדאד ג'בארה)סייד אבו פרחי חוגג (רדאד ג'בארה)
סייד אבו פרחי מאושר (רדאד ג'בארה)סייד אבו פרחי מאושר (רדאד ג'בארה)
  • '42
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-1:2: מה הולך פה?! רוי רביבו שלח לעומק את סייד אבו פרחי, שכמו חלוץ גדול, השתלט, העביר לרגל שמאל וסיים מצוין לפינה הרחוקה
  • '41
  • החמצה
  • איזו החמצה של דור פרץ. הפעם וארלה מצא אותו מהאגף הימני, אך הקשר של הצהובים שלח כדור חלש לאמצע ממצב קורץ
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (רדאד ג'בארה)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (רדאד ג'בארה)
איברהים דיאקיטה חוגג (רדאד ג'בארה)איברהים דיאקיטה חוגג (רדאד ג'בארה)
  • '37
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: אילי תמם העלה קרן נהדרת מצד שמאל, איברהים דיאקיטה עלה מעל כולם ושלח נגיחה מדויקת לפינה הרחוקה של אופק מליקה
  • '30
  • החמצה
  • סהיטי חטף את הכדור למגן ומצא את עצמו ב-1 על 1. הקיצוני ניסה להקפיץ מעל השוער, אך הכדור שלו הלך גבוה
דור פרץ מברך את אמיר סהיטי (רדאד ג'בארה)דור פרץ מברך את אמיר סהיטי (רדאד ג'בארה)
אמיר סהיטי. התאקלם במהירות (רדאד ג'בארה)אמיר סהיטי. התאקלם במהירות (רדאד ג'בארה)
אמיר סהיטי חוגג (רדאד ג'בארה)אמיר סהיטי חוגג (רדאד ג'בארה)
  • '26
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: איזה יופי. אחרי חילופי מסירות הכדור הגיע לרוי רביבו באגף, שהעביר מסירה שחתכה את כל ההגנה ומצאה את אמיר סהיטי, שלא התבלבל מול שער חשוף וכבש
דור פרץ (רדאד ג'בארה)דור פרץ (רדאד ג'בארה)
  • '17
  • החמצה
  • עוד מצב טוב של אשדוד. הגבהה מצד שמאל מצאה את עאמר לבד, אך הוא נגח מעל המשקוף
  • '9
  • החמצה
  • ההזדמנות הכי טובה במשחק, דווקא של האורחת! עאמר הכניס הרמה גדולה ליוג'ין אנסה, שהיה לבד מול השער, אך שלח את הכדור לקורה מקרוב
  • '6
  • החמצה
  • איזו הצלה של נימצ'יסקי! וארלה העביר כדור רוחב שעבר את כל ההגנה והגיע לדור פרץ, ששלח בעיטה חדה מקרוב. השוער מתח את איבריו והציל ממש מקו השער
טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • מומד עאמר ראה את הצהוב הראשון במשחק לאחר כניסה מסוכנת על רוי רביבו
  • '2
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לצהובים. הליו וארלה קיבל את הכדור, עבר מרגל ימין לשמאל וניסה בעיטה חדה, קארול נימצ'יסקי היה במקום
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופטת ספיר ברמן הוציאה את ההתמודדות המסקרנת בבלומפילד לדרך!
התפאורה למני לוי (רדאד ג'בארה)התפאורה למני לוי (רדאד ג'בארה)
אבי נמני התקבל בתשואות (רדאד ג'בארה)אבי נמני התקבל בתשואות (רדאד ג'בארה)
מכבי תל אביב גרסת 2000/01 (רדאד ג'בארה)מכבי תל אביב גרסת 2000/01 (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה
