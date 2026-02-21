יום שבת, 21.02.2026 שעה 09:08
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

בנסון ימשיך ב-11, חזיזה ויובאנוביץ' על הספסל

לא צפויים שינויים בהרכב מכבי חיפה להפועל פ"ת ב-17:30, כשמלמד וגורה ימשיכו בחוד. מוחמד, סייף, סטיוארט ואולי אזולאי עשויים לחזור מול הפועל ת"א

|
מנואל בנסון (עמרי שטיין)
מנואל בנסון (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תחפש הערב (שבת, 17:30) בסמי עופר המשכיות מהמשחק האחרון מול בני סכנין ותשאף לחבר ניצחון שני ברציפות, והפעם מול הקבוצה המפתיעה של העונה הפועל פתח תקווה.

שתי הקבוצות מגיעות בשאיפות שונות. הירוקים רוצים להתקדם כמה שיותר לקראת המקום השלישי בו נמצאת הפועל ת"א, מרחק 5 נקודות מחיפה, ואילו פ"ת מגיעה במטרה לבסס לעצמה את המקום השישי בו היא נמצאת היום, מקום שמבטיח כרטיס לפלייאוף העליון.

למצבת הפצועים שנגרעו מהסגל של מכבי חיפה נוסף אתמול גם החלוץ טריבנטה סטיוארט שסובל מרגישות באזור המפשעה. סטיוארט מצטרף לרשימה גדולה מאוד של שחקנים שחסרים תקופה לא קצרה שכוללת את איתן אזולאי, עלי מוחמד, פייר קורנו, קני סייף ופדראו.

בנסון?: "הוא עדיין רק ב-50% יכולת"

חלק מאותם שחקנים, מוחמד, סייף, סטיוארט ואולי אזולאי, אמורים לחזור לסגל לקראת משחק הליגה הבא בבלומפילד מול הפועל ת"א. במצב דברים שכזה, המאמן ברק בכר ימשיך לתת קרדיט לאותם 11 שפתחו מול סכנין, כאשר בחלק הקדמי ישחקו מנואל בנסון שהצליח בתקופה קצרה להרשים, קנג'י גורה שכבר רשם שישה בישולים וגיא מלמד שהוכיח שמדובר במניה בטוחה בחוד ההתקפה.

מי שאמור לזכות בדקות ראשונות הספסל אחרי תקופה ארוכה בה גם הוא היה פצוע הוא הקפטן דולב חזיזה. גם ג’ורג’ה יובאנוביץ' עשוי לקבל דקות, כפי שקרה מול סכנין, כאשר על הספסל יש גם את ניב גבאי המוכשר מהנוער. במכבי חיפה לא מסתירים את שביעות הרצון מכך שלקראת משחקי הפלייאוף יעמוד לרשות בכר סגל כמעט מלא, דבר שמן הסתם יגביר את התחרות לא רק על חולצת ההרכב, אלא על חולצת הסגל בכלל. 

דולב חזיזה וגדולב חזיזה וג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר, סדריק דון, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, מנואל בנסון וגיא מלמד.

