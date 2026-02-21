שוויון, שבור: מכבי ובליץ' - שידוך שלא מתממש

11 הופעות בליגת העל, 527 דקות, כ-48 דקות בממוצע למשחק - זה מה שקיבלה העונה מכבי תל אביב מכריסטיאן בליץ'. הקשר הסרבי הגיע אומנם בהשאלה מאלקמאר ההולנדית, ולשחקנים מושאלים יצאה כבר מזמן סטיגמה שאין לבנות עליהם או להיקשר אליהם, אך ההתחלה של הקשר הסרבי הייתה כל כך מבטיחה שאי אפשר היה שלא להסתכל עליו כשובר שוויון בליגה הזו.

אלא שהמציאות טפחה על פניה של מכבי ת"א וגם היום (שבת, 15:00), היא תופיע לעוד משחק בלי בליץ'. הפעם, כך טוענים בקריית שלום, מדובר בכאבי גב שמונעים ממנו להתאמן. לפני כן היה שבר בעצם הלחי, עוד קודם לכך פציעה בשריר האדוקטור, ולפניה קרע בשריר הירך האחורי. 3 הפציעות הקודמות מנעו ממנו לקחת חלק ב-16 משחקים בכל המסגרות, אך לא רק זה - הן מנעו ממנו לשחק אח"כ בצורה רצינית.

בכל פעם שחזר מפציעה, הצהובים נהגו בו במשנה זהירות, עד כדי מצב שהוא קיבל פירורי דקות. אחרי פציעת הירך, חזר לשני משחקים בהם שותף ל-45 דקות מול אשדוד ו-23 מול הפועל חיפה. אחרי הפציעה בשריר האדוקטור נכנס כמחליף ל-12 דקות נגד הפועל חיפה בגביע המדינה ואז ל-26 דקות מול טבריה ומיד שבר את עצם הלחי. אחרי עוד 8 משחקים בחוץ, חזר ל-23 דקות מול בני ריינה ו-32 מול בית"ר ירושלים והנה היום הוא שוב בחוץ.

דיילה: "המועדון עשה עבודה פנטסטית"

למכבי ת"א יש אפשרות רכישה של כ-1.25 מיליון אירו על השחקן והיא יכולה להפעיל אותה בסיום העונה, אך עם עוד משחק בחוץ וחוסר היכולת של השחקן לייצר רצף של משחקים, מדובר בהחלטה לא פשוטה בכלל. הצהובים רצו לראות רצף של משחקים מלאים מצד השחקן אך בפועל הוא השלים 90 דקות לאורך העונה רק 3 פעמים, וזה קרה מזמן (סוף ספטמבר ותחילת אוקטובר).

מפלרטט עם פציעות בקביעות

הסגנון האגרסיבי והאבסולוטי של בליץ' הופך אותו לשחקן שמפלרטט עם פציעות ללא הפסקה, הגלישות לעבר הכדור באגרסיביות שיא ובכמות הפעמים שהוא עושה זאת, מייצרים משוואה של ביצה ותרנגולת. מצד אחד, הסגנון שלו הופך אותו לכזה שמותח את היכולות הפיזיות עד הסוף, מצד שני בכל פעם שהוא נפצע, הוא מנסה לחזור לאותן עוצמות מיד, וזה מייצר פציעות חדשות.

במכבי ת"א תוהים מה עליהם לעשות מכאן. לא רק בעניין עתידו, אלא קודם עם ההווה. בליץ' הוא דמות שההשפעה שלה על הדשא היא דרמטית בסגל הנוכחי שנבנה בקריית שלום. הוא קשר אחורי הרבה יותר שלם ואיכותי מאיסוף סיסוקו והיה אמור להיות שובר שוויון במשחקים מול היריבות האיכותיות יותר.

כריסטיאן בליץ' (שחר גרוס)

איך מרוויחים אותו מחדש ואיך שומרים על כשירותו ברגע שיחזור גם מההיעדרות הנוכחית? האם צריך לשלוח אותו לבדיקות מקיפות חדשות כדי לראות אם ישנה בעיה שלא מצליחים לעלות עליה? הרבה תרחישים רצים בקריית שלום אך בשורה התחתונה - היום יהיה עוד משחק בו בליץ' לא יוכל לקחת חלק, 17 במספר מהרגע שהגיע וזה נזק רציני לעונה הרעה מאוד שעוברת על הקבוצה.

אז מי כן יהיה נגד אשדוד? קרוב לוודאי שאיסוף סיסוקו יחזור להרכב וגם קרווין אנדרדה תורגל, כך ששניהם יכולים למצוא את עצמם פותחים ביחד לצד דור פרץ. אחרי ה-0:0 בטדי, מכבי ת"א חייבת לחזור למסלול הניצחונות. מיד אחריה תשחק מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה והדבר האחרון שהצהובים צריכים היום זה לתת לירוקים אפשרות להוריד עוד את הפער בין הקבוצות, במה שיסכן בצורה דרמטית ואף תקדימית בעידן מיץ' גולדהאר את המקום של האלופה באירופה.