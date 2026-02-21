יום שבת, 21.02.2026 שעה 09:08
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%5907-633654דטרויט פיסטונס
67%5928-637855בוסטון סלטיקס
62%6175-646856ניו יורק ניקס
61%6581-679157קליבלנד קאבלירס
58%6430-649457טורונטו ראפטורס
54%5987-601452אורלנדו מג'יק
54%6455-644556פילדלפיה 76'
47%6891-678258אטלנטה הוקס
47%6805-687558מיאמי היט
47%6566-671458שארלוט הורנטס
46%6196-603854מילווקי באקס
46%6827-665757שיקגו בולס
30%6564-607454וושינגטון וויזארדס
29%6304-592655ברוקלין נטס
28%6827-636857אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6154-670657אוקלהומה ת'אנדר
72%5915-627753סן אנטוניו ספרס
67%5945-624354יוסטון רוקטס
64%6695-695258דנבר נאגטס
59%6706-693058מינסוטה טימברוולבס
58%6125-624855פיניקס סאנס
55%6484-639656לוס אנג'לס לייקרס
54%6475-660557גולדן סטייט ווריורס
49%6103-610555לוס אנג'לס קליפרס
46%6798-665057פורטלנד בלייזרס
38%6371-625355דאלאס מאבריקס
35%6525-634555ממפיס גריזליס
32%7174-679457יוטה ג'אז
27%6649-631755ניו אורלינס פליקנס
23%6869-628557סקרמנטו קינגס

"כמו סופרמן מול ליגת אוגרים": מאחורי התבוסה

דנבר קלעה הכי הרבה נקודות העונה במשחק מול פורטלנד והשיגה את ניצחון החוץ הכי גדול שלה, בארה"ב קטלו את הבלייזרס: "אין הגנה שעובדת, אין קליעה"

|
יוקיץ' ואבדיה (רויטרס)
יוקיץ' ואבדיה (רויטרס)

פורטלנד חזרה מפגרת האולסטאר עם הפסד 157:103 משפיל מול דנבר, אחרי ספיגה של 80 נקודות כבר במחצית הראשונה. "ניקולה יוקיץ' נראה כמו סופרמן מול ליגת אוגרים", נכתב, כשהסרבי סיים עם 32 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, כולל מדד פלוס מינוס של 40+.

"בדרך כלל פלוס מינוס זה נתון לא אינדיקטיבי. חוץ מהפעם. ה-40+ שלו כן מספר בדיוק איך המשחק הזה התנהל". עוד הוסיפו בציניות: "דנבר העלתה 16 שחקנים שקלעו בספרות כפולות והלבישה רק 12", ו"צ'אק נוריס ראה את התקציר ואמר, 'מכה כזו פשוט לא אפשרית'".

"אין הגנה שעובדת, אין גובה, אין קליעה"

בארה"ב לא חסכו בביקורת: "פורטלנד פשוט קטנה מדי. אין ריבאונד, אין נוכחות בצבע. במקום להכווין את היריב לחוסם, הם מזמינים אותו עד הטבעת". דונובן קלינגן זכה למחמאה נקודתית על 3 מ-6 מחוץ לקשת ועל שיפור בביטחון בזריקה, אך גם שם הודגש כי "הוא היחיד עם גודל אמיתי בסגל".

שחקני פורטלנד מאוכזבים (רויטרס)שחקני פורטלנד מאוכזבים (רויטרס)

על ההגנה נכתב בחריפות: "די בטוח שלבלייזרס אין אף שיטה הגנתית שעובדת. אם שומרים אחד על אחד, נמחצים בצבע. אם באים לעזרה, דנבר מזיזה כדור ופורטלנד אפילו לא קרובה להתאושש". הנתונים גיבו זאת: 57% מהשדה לדנבר, 51% לשלוש, ו-13:8 בריבאונדים בהתקפה. "אלה מספרים רעים. מאוד".

גם בצד ההתקפי לא נמצא מזור: "אין גובה, אין מהירות לסגור קלעים, מפסידים בריבאונד ומפסידים במתפרצות 18:10. הדרך היחידה לכסות על זה היא קליעה גדולה משלוש". בפועל, פורטלנד קלעה 15 מ-47 בלבד, 32%. "מספיק נאמר". בתוך כל זה צוין כי "על הצד החיובי, דני אבדיה כן סיים עם 15 נקודות ו-13 אסיסטים. יאי, דני? כן". האסיסטים שלו התקרבו לשיא הקריירה, אך גם זה לא שינה את התחושה הכללית.

דני אבדיה וקמרון גדני אבדיה וקמרון ג'ונסון (רויטרס)

ברמת השיאים, דנבר רשמה את משחק החוץ עם הכי הרבה נקודות בתולדותיה ואת ניצחון החוץ הגדול ביותר שלה אי פעם. בנוסף, זהו מספר הנקודות הגבוה ביותר שקלעה קבוצה כלשהי העונה ב-NBA. מנגד, פורטלנד אמנם לא שברה את שיא התבוסה הגדול בתולדותיה, 65 הפרש מול אינדיאנה ב-1998, אך "זה היה קרוב מספיק כדי לעורר עורכי דין לנזקי גוף לשנות שלטי חוצות ל'הרגע שיחקת מול הנאגטס? התקשר עכשיו'. בשלב כזה של העונה, זה פשוט מדהים. מטרות. הרבה מטרות. כולן של דנבר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */