יום שבת, 21.02.2026 שעה 09:07
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"עוברים תקופה קשה, מאמינים שאפשר להישאר"

מוחמד שכר לקראת המשחק מול טבריה ב-19:30, בו בני ריינה חייבת לנצח. ליאור ראובן יערוך בכורה וישנה מערך, בהתקפה ישחקו גם איאד חלאילי ודמאשקן

|
מוחמד שכר (חג'אג' רחאל)
מוחמד שכר (חג'אג' רחאל)

כאשר היא סוחבת על גבה את כל ליגת העל עם 11 נקודות בלבד ולא פחות מ-18 הפסדים ו-55 ספיגות, מכבי בני ריינה תנסה במאמץ של הרגע האחרון להשאיר לעצמה פתח של תקווה במשחק הערב (שבת, 19:30) מול עירוני טבריה באצטדיון בראל שבנוף הגליל.

זה יהיה משחק הבכורה של המאמן השלישי העונה של בני ריינה, ליאור ראובן, שנכנס לתפקידו במהלך השבוע במקומו של אדהם האדיה שחתם בהפועל עכו מהלאומית. אם עד עכשיו היו לריינה לא מעט משחקים של "הזדמנות אחרונה" בהן הקבוצה כשלה שוב ושוב, הרי שהפעם, כך נראה, אין דרך חזרה והפסד נוסף לטבריה שנמצאת במקום ה-11, עלול להיות החותמת לחזרה לליגה הלאומית.

מוחמד שכר אמר לקראת המשחק: “עוברים תקופה קשה ואנחנו מאמינים שכן ניתן להישאר בליגה. אני מקווה שהחודש הקרוב ייפתח בניצחונות". ראובן אמר: "אני שמח להגיע לריינה שהוא מועדון מכובד בליגת העל. המטרה להביא את ריינה למקום בטוח. כל משחק הוא קריטי וחשוב עד לפתיחת הפלייאוף. השחקנים באים בגישה חיובית. אני מאמין שנצליח לעמוד באתגר. אני קורא לקהל להגיע ולעודד את הקבוצה כמה שיותר".

ליאור ראובן (עמרי שטיין)ליאור ראובן (עמרי שטיין)

השינוי במערך

ראובן יחסר את הבלם המורחק, מילאדין סטבאנוביץ', וזאת גם הסיבה שישנה מערך לקו הגנה של ארבעה מאחורה, כאשר במרכז ההגנה ישחקו איאד אבו עביד ועאיד חבשי.

בקישור יפתח אנטוניו ספר שעדיין לא חזר לכושר המשחק שלו מאז הפציעה וחוזר בהדרגה לעניינים מתוך תקווה שזה לא יהיה מאוחר מדי. בחלק הקדמי יפתחו איאד חלאילי, מוחמד שכר ו-ויטלי דמאשקן.

הרכב משוער: ליאור גליקליך, נאאל חוטבא, איאד אבו עביד, עאיד חבשי, עבדאללה ג'אבר, כריסט טיהיי, עילאי אלמקייס, אנטוניו ספר, מוחמד שכר, איאד חלאילי ו-ויטלי דמאשקן.

