דיווח ברומניה: השכר של נאנא אנטווי בבית"ר

נאנא אנטווי, הרכש החדש של בית"ר ירושלים, כבר מעורר עניין גם מחוץ לישראל. בתקשורת הרומנית מדווחים כי המגן הימני מגאנה הכפיל כמעט את שכרו עם המעבר לבירה, וחתם על חוזה שמוערך בכ-220,000 אירו לעונה, כמעט פי שניים ממה שהרוויח בסטיאווה בוקרשט.

אנטווי נרכש על ידי הרומנים בינואר 2024 מאוררטו תמורת 100,000 אירו, אך שותף ב-15 משחקים בלבד במדי הקבוצה מבוקרשט. בהמשך הושאל להרמנשטאדט, שם שיחק במשך עונה וחצי. למרות שתוכנן לסיים שם את העונה הנוכחית, ההצעה מבית"ר ירושלים הובילה את ראשי סטיאווה להפסיק את ההשאלה מוקדם מהצפוי ולמכור אותו לישראל תמורת כ-250,000 אירו, בנוסף ל-1.4 מיליון האירו שקיבלה הקבוצה ממכירת אדריאן שוט לאל עין.

"הרוקט" כבר מרשים בישראל

אנטווי כבר ערך הופעת בכורה במדי בית"ר ירושלים והשלים 90 דקות מול האלופה מכבי תל אביב במשחק שהסתיים ב-0:0. הוא ספג כרטיס צהוב לקראת הסיום, אך ניתן היה להתרשם מהמהירות שלו, תכונה שבזכותה זכה לכינוי "הרוקט" על ידי ג'יג'י בקאלי. ברומניה מציינים כי מעבר להיבט הכלכלי, אנטווי עשה צעד מקצועי משמעותי, כשהחליף קבוצה שנאבקה בתחתית בליגה הרומנית בקבוצה שנאבקת בצמרת בישראל.

שלושה מחזורים לסיום העונה הסדירה, בית"ר ירושלים מדורגת במקום השני עם 48 נקודות, שש פחות מהמוליכה הפועל באר שבע, בעוד הפועל תל אביב שלישית עם 44 נקודות. עבור אנטווי, מדובר לא רק בשדרוג בשכר, אלא גם בהזדמנות ממשית להיאבק על תואר אליפות.